BERLINER MORGENPOST: Im Schatten der großen Fälle / Kommentar von Ulrich Kraetzer zur Amtsanwaltschaft

Der vollständige Leitartikel: Razzien gegen die Clan-Kriminalität,

eine neue Abteilung zur Verfolgung von Rechtsextremisten, ein Zentrum

zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus: Wenn es um

schlagzeilenträchtige Themen geht, entwickeln Polizei, Justiz und

die zuständigen Senatoren der rot-rot-grünen Berliner Koalition eine

bemerkenswerte Energie. Das ist gut so. Denn wenn Kriminelle und

Extremisten Angst und Schrecken verbreiten und den Rechtsstaat mit

Füßen treten, müssen Polizei und Justiz entschlossen reagieren. Die

Mühen der alltäglichen Kriminalitätsbekämpfung und Strafverfolgung

dürfen dabei aber nicht auf der Strecke bleiben. Doch genau danach

sieht es aus. Bei der Polizei hat sich bei weniger schweren Delikten

längst die sogenannte schmale Bearbeitung etabliert. Wenn ein

Tatverdächtiger nicht gesteht oder auf frischer Tat ertappt wurde,

wird der Fall einfach zu den Akten gelegt. Nun schlägt auch die

Amtsanwaltschaft Alarm. Jene Justizbehörde also, die für die

sogenannte Alltagskriminalität zuständig ist. Gerade einmal drei bis

vier Minuten Zeit können sich die Juristen für einen Fall nehmen. Die

Folge: Wenn der Täter nicht ohnehin feststeht, werden Verfahren auch

hier vorschnell eingestellt. Die Kriminellen kommen ungestraft davon.

Dass die Amtsanwaltschaft viel zu wenige Mitarbeiter hat, ist seit

Jahren bekannt und wird von niemandem bestritten. Im Haushaltsentwurf

sind trotzdem nur drei zusätzliche Stellen eingeplant. Das darf nicht

sein. Denn so wichtig der Kampf gegen die “große” Kriminalität sein

mag: Die “kleinen” Taten dürfen nicht aus dem Blickfeld geraten.

Sonst fühlen sich Straftäter, die immer wieder davonkommen, zu

weiteren Delikten ermuntert. Und die Opfer verlieren mit jedem Fall,

der vorschnell zu den Akten gelegt wird, ein Stückchen Vertrauen in

den Rechtsstaat.

