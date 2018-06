BERLINER MORGENPOST: Kalkül statt Mitgefühl / Leitartikel von Dirk Hautkapp

Wieder ein Schritt in Richtung Isolationismus. Mit

dem Ausstieg aus dem reformbedürftigen Menschenrechtsrat der

Vereinten Nationen dokumentiert Amerika einmal mehr, dass es in

globalen Umbruchzeiten internationalen Organisationen den Rücken

kehrt, wenn nicht alle nach Donald Trumps Pfeife tanzen. Trump

verließ den Verhandlungstisch in dem Moment, in dem der Rat die

US-Administration für die humanitäre Katastrophe bei minderjährigen

Asylsuchenden an der Grenze zu Mexiko kritisiert hatte. Die Empörung

gegen den Missbrauch von Kindern durch einen Staatsapparat, der auf

Trumps Geheiß Abschreckungspolitik gegen Schutzsuchende betreibt,

hatte zuletzt bedrohliche Dimensionen angenommen, die dem Präsidenten

persönlich und den Republikanern schweren Schaden zufügen können. Es

ist eine Kehrtwende aus Kalkül.

