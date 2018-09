BERLINER MORGENPOST: Kampfansage an uns alle / Leitartikel von Ulrich Kraetzer zu Clans

Kurzform: Was ist zu tun? Natürlich gilt es,

deutlich zu machen, dass nur eine verschwindend kleine Minderheit der

Zugewanderten kriminell ist. Doch das reicht nicht. Es genügt schon

längst nicht mehr. Der Staat muss Härte zeigen. Nicht gegenüber

„Ausländern“ oder „Arabern“, sondern gegen Kriminelle. Ein Anfang ist

gemacht. Die Polizei tritt den Clans mit Razzien auf die Füße. Die

Justiz hat kürzlich mit illegalem Geld erworbene Immobilien

beschlagnahmt. Weiter so! Denn der Staat hat sich zu lange auf der

Nase herumtanzen lassen – und zugesehen, wie sich die Clans

radikalisierten. Was bleibt, ist also die Erkenntnis, dass die

Todesschüsse auf Nidal R. ein Ergebnis einer verfehlten Integrations-

und einer über Jahrzehnte zu nachsichtigen Sicherheitspolitik sind.

Es bleibt zu hoffen, dass das Umschwenken kein Strohfeuer ist – und

weitere Bluttaten verhindert werden können.

Der komplette Leitartikel: „Sollen sie sich doch gegenseitig

abschießen!“ Sätze wie diesen hört man häufiger, wenn mal wieder über

eine Gewalttat im Milieu krimineller arabischer Familien-Clans

berichtet wird. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Reaktion

verständlich. Sie ist aber zynisch. Denn ein Mensch ist ein Mensch.

Und ein Mord ist ein Mord. Und ein Mord an einem Menschen sollte

zunächst immer Grund zur Trauer sein – und in zweiter Linie ein

Anlass, um darüber nachzudenken, wie weitere Bluttaten vermieden

werden können. Hinzu kommt: Mit den Schüssen auf den 36 Jahre alten

Nidal R. ist die gewalttätige Welt der Clans bedrohlich nah an uns

alle herangerückt. Denn die Bluttat ereignete sich am späten

Sonntagnachmittag am Rande des Tempelhofer Feldes, in einer ruhigen

Wohngegend und zu einer Zeit, in der Erholung suchende Spaziergänger,

Radfahrer und viele Kinder unterwegs waren. Die Verachtung unseres

Rechtsstaates und die Selbstverständlichkeit, mit der Konflikte mit

Gewalt ausgetragen werden, war also selten so greifbar wie an diesem

Sonntagnachmittag. Wer meinte, die kriminellen Clan-Strukturen sich

selbst überlassen zu können, sollte also spätestens jetzt eines

Besseren belehrt worden sein. Die Bedeutung, die Erscheinungsformen

der Kriminalität in den Medien zugemessen wird, unterliegt immer

Konjunkturen. Sie ist von Stimmungen abhängig und die Länge der

Zeitungsartikel steht nicht immer im Verhältnis zur tatsächlichen

Bedeutung des Phänomens. Ist auch die Aufregung um die Clans

überzogen? Wer mit Sicherheitsexperten spricht, wird hören, dass

andere Gruppen der organisierten Kriminalität einen größeren

volkswirtschaftlichen Schaden verursachen als die Clans. Andere

Gruppen seien besser organisiert, sie verstünden es auch besser,

illegal erworbenes Geld in weitere kriminelle Aktivitäten zu

investieren. Die Schlagzeilen werden dennoch von den Clans

beherrscht. Und das ist verständlich. Und es ist richtig. Denn mit

ihrem großspurigen Auftreten, ihrer zur Schau getragenen Verachtung

unserer Gesellschaft und ihrem gewalttätigen Auftreten haben sie eine

Kampfansage formuliert. Eine Kampfansage an den Staat. Eine

Kampfansage an Polizei und Justiz. Eine Kampfansage an uns alle. Sie

lautet: Eure Regeln interessieren uns nicht. Wir missachten sie. Und

weil ihr es nicht schafft, eure Regeln durchzusetzen, nehmen wir euch

nicht mehr ernst. Staat und Politik müssen diese Herausforderung

annehmen. Tun sie es nicht, riskieren sie den Zusammenhalt der

Gesellschaft. Sie riskieren auch, dass Menschen, die Schutz suchende

Flüchtlinge willkommen heißen und ihren Beitrag zur Integration

bereits länger hier lebender Einwanderer leisten wollen, Zweifel

bekommen – und Lösungen am rechten Rand suchen. Was ist zu tun?

Natürlich gilt es, deutlich zu machen, dass nur eine verschwindend

kleine Minderheit der Zugewanderten kriminell ist. Doch das reicht

nicht. Es genügt schon längst nicht mehr. Der Staat muss Härte

zeigen. Nicht gegenüber „Ausländern“ oder „Arabern“, sondern gegen

Kriminelle. Ein Anfang ist gemacht. Die Polizei tritt den Clans mit

Razzien auf die Füße. Die Justiz hat kürzlich mit illegalem Geld

erworbene Immobilien beschlagnahmt. Weiter so! Denn der Staat hat

sich zu lange auf der Nase herumtanzen lassen – und zugesehen, wie

sich die Clans radikalisierten. Was bleibt, ist also die Erkenntnis,

dass die Todesschüsse auf Nidal R. ein Ergebnis einer verfehlten

Integrations- und einer über Jahrzehnte zu nachsichtigen

Sicherheitspolitik sind. Es bleibt zu hoffen, dass das Umschwenken

kein Strohfeuer ist – und weitere Bluttaten verhindert werden können.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell