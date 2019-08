BERLINER MORGENPOST: Kein Ort für Trinker und Dealer – Kommentar von Thomas Fülling

Berlin wächst. Und so mangelt es derzeit fast

überall nicht nur an Kita- und Schulplätzen, sondern – wenig

überraschend – auch an Spielplätzen. Nicht ein Bezirk kann die

Zielvorgabe des Berliner Senats von mindestens einem Quadratmeter

Spielplatzfläche pro Einwohner auch nur annähernd erfüllen.

Doch oft größer als der Unmut über fehlende Spielplätze ist bei

Eltern und Großeltern der Zorn über den Zustand bestehender

Angebote. Es ist nicht zu übersehen, viele Spielplätze werden mit

Einbruch der Dunkelheit zum Treffpunkt von Menschen, denen kleine

Kinder völlig egal sind. Es wird geraucht, gesoffen, randaliert und

gedealt. Strafen müssen die Vandalen kaum befürchten, denn Kontrollen

finden zu später Stunde nicht statt.

Eine Vereinbarung des Senats mit dem Gesamtpersonalrat ermöglicht

es, dass Ordnungsamtsmitarbeiter nun bis Mitternacht eingesetzt

werden können. Bleibt zu hoffen, dass diese Möglichkeit nicht allein

fürs Knöllchenschreiben genutzt wird. Bis schärfere Kontrollen

Wirkung zeigen, heißt es, sichtbar mehr für die Reinigung der

Spielplätze zu tun. Die Kinder werden es danken.

