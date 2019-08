Aktion: „Wasser für Alle“ – Sonntag, 11.8. und 18.8.

Erste Rückmeldungen von Leuten gibt es bereits, die auch kommenden Sonntag mit aushelfen wollen und Wasser mitbringen. Das ist ganz toll und wir freuen uns sehr darüber, wenn es in diesem Sinne dann auch weitergeht und den Obdachlosen für Dauer mit der Zulieferung von Getränken am Hamburger Hauptbahnhof (am Sonntag) geholfen wird.

Helfen kann so einfach sein! Jetzt mitmachen und Wasser spenden!

Wenn Jeder, der das hier liest, einen Sixpack Wasser von privat am Sonntag mitbringt und mehrere Leute dies dann auch tun, dann wäre das auch schon eine Menge Wasser, das an die Obdachlosen am Hamburger Hauptbahnhof verteilt werden kann.

Seid bei den Verteilungen gerne auch persönlich mit dabei!

Tipp: Einfach am Samstag im nächstgelegenen Supermarkt eine Kiste Wasser kaufen und am Tag darauf um 15 Uhr zum Hauptbahnhof bringen. (Einzelne Flaschen gehen natürlich auch).

Termin: Nächste Essens-und Getränke-Verteilung ist am 11.8. und 18.8. um jeweils 15 Uhr – Hamburg HBF – Heidi Kabel Platz 1 (Ausgang Kirchenallee).

Wir freuen uns sehr!

http://www.hamburger-obdachlose.de

Spendenlink: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BPRQAES9QNP2N

(Wasserkauf & Sommernotprogramm)