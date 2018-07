BERLINER MORGENPOST: May in der Zwickmühle – Leitartikel von Christian Kerl

Die britische Premierministerin hat sich viel Zeit

gelassen, zu viel vermutlich: Seit Monaten drängt die EU darauf,

Theresa May möge doch endlich ein Konzept für den Austritt ihres

Landes aus der EU vorlegen. Jetzt endlich lässt sich May in die

Karten blicken, nur acht Monate vor dem Brexit peilt sie den

Kurswechsel hin zu einem teilweise sehr sanften Ausstieg an – und

schon gerät die britische Regierungschefin in schwerste Turbulenzen.

Der Rücktritt ihres Außenministers Boris Johnson ist ein

gefährlicher Schlag für sie, weit härter noch als die unmittelbar

vorangegangene Demission von Brexit-Minister David Davis. Am Ende

dieser Misstrauens-Demonstrationen könnte ein Sturz der

Premierministerin stehen oder ein Kollaps der gesamten Regierung.

May hatte freilich keine andere Wahl. Die Uneinigkeit im eigenen

konservativen Lager hat die Verhandlungen seit Monaten gelähmt. Für

einen harten Brexit ist es schon zu spät, die Vorbereitungen darauf

hätten längst beginnen müssen; jetzt würde die britische Wirtschaft

in ein Desaster stürzen.

Was ihr vorschwebt, ist eine Mixtur aus weichem und hartem

Austritt, die Flucht in einen halben Binnenmarkt. May probiert in

ihrer Not jenes Rosinenpicken, dem die EU bislang standhaft eine

Absage erteilt hat. Die Brüsseler Brexit-Verhandler sind im Dilemma:

Die EU kann und will Großbritannien nicht Privilegien einräumen, die

sie anderen Europäern verweigert.

Premierministerin May weiß das, aber sie pokert jetzt hoch. Die

Kraft, den Briten reinen Wein einzuschenken, hat sie aber längst

nicht mehr. Dabei ist offenkundig, was sie ihren Bürgern zu sagen

hätte: Dieser Brexit ist ein großer, tragischer Irrtum.

