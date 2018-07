BERLINER MORGENPOST: Nur eine Worthülse / Leitartikel von Karsten Kammholz zu Ankerzentren

Der vollständige Leitartikel: Nun will die bayerische

Landesregierung also allen anderen 15 Bundesländern mal zeigen, wie

es wirklich geht: Wie ein Asylverfahren schnellstens ablaufen soll –

und wie richtig effizient abgeschoben wird. Dafür werden zum 1.

August sieben Erstaufnahmeeinrichtungen im CSU-Land zu sogenannten

Ankerzentren mit jeweils bis zu 1500 Flüchtlingen umgewidmet. Andere

Bundesländer sollen nach dem Willen des CSU-Chefs und

Bundesinnenministers Horst Seehofer diesem Beispiel folgen. Man

sollte diese Maßnahme nicht mit Politik verwechseln. Das System

bleibt unverändert, aber das Etikett ist neu. Nur darf das die

bayerische Wählerschaft nach Vorstellung der CSU lieber nicht

erfahren, schließlich ist schon bald Landtagswahl. Und die CSU hat

momentan keine Vorstellung davon, wie sie aus ihrem

38-Prozent-Umfragekeller herausfinden will. Unbeirrt sucht die Partei

ihr Heil im Flüchtlingsthema, gründet jetzt sogar ein „Bayern-Bamf“,

dessen Sinn und Wirkungsmacht sich noch erschließen muss. Dieses neue

Landesamt für Asyl und Rückführungen soll am Ende nichts anderes tun,

als Abschiebeverfahren und freiwillige Ausreisen zu beschleunigen.

Zweifellos sind Rückführungen gerade das drängendste Problem im

Asylkomplex. Aber kann so eine Behördengründung tatsächlich

Asylverfahren ankurbeln, die im Endeffekt in Bundeszuständigkeit,

also beim Bamf in Nürnberg, liegen? Ist das, was da in Bayern

geschieht, wirklich ein Plan oder purer Aktionismus? Ausgerechnet der

Innenminister des kleinsten Flächenlands, der saarländische

CDU-Politiker Klaus Bouillon, hat das bayerische Vorgehen mit wenigen

Worten als Getöse entlarvt. Bouillon, der gerade mit Seehofer über

die Umwandlung einer saarländischen Erstaufnahmeeinrichtung in ein

Ankerzentrum verhandelt, sagte : Die Bedingung, „falls wir das Schild

Ankerzentrum hinhängen“, sei vollkommen klar: „Es bleibt alles so,

wie es ist – eine offene Einrichtung, es gibt keine Zugeständnisse in

irgendeiner Form.“ Man habe im Saarland „eigentlich de facto ein

sogenanntes Ankerzentrum bereits seit zweieinhalb Jahren“. Bouillons

Sätze belegen: Es findet hier kein Politikwechsel statt, sondern

allein ein merkwürdiges Wortfindungsspiel. Die Orte, an denen

Schutzsuchende ein gesamtes Asylverfahren durchlaufen, gibt es

längst. Nonchalant düpiert da das kleine Saarland den

Bundesinnenminister und gibt den wichtigsten Baustein aus seinem

Masterplan Migration der Lächerlichkeit preis. Aber kommen diese

Botschaften bei Seehofer an? Erreichen sie auch den bayerischen

Ministerpräsidenten Markus Söder, der einmal mehr eine neue Ordnung

in der Flüchtlingspolitik heraufbeschwört? Es läuft darauf hinaus,

dass neu gegründete Ankerzentren vorerst eine bayerische

Angelegenheit bleiben. Die Länder sind skeptisch. So hat etwa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) klargestellt,

dass es in seinem Bundesland keine Großeinrichtungen geben werde, „in

denen Menschen ohne Perspektive längere Zeit konzentriert sind“. Auch

dass diese Zentren womöglich in kleineren Orten liegen könnten,

schloss er aus. Wie Weil warten auch die anderen Länderchefs auf

konkretere Vorstellungen des Bundesinnenministers. Sie haben

berechtigte Zweifel, ob zentrale Massenunterkünfte, die erhebliches

Konfliktpotenzial in sich bergen, die Asylverfahren auf Trab bringen.

Und sie können eins und eins zusammenzählen. Bis zur bayerischen

Landtagswahl am 14. Oktober hat der Bundesinnenminister nur ein

Interesse: den CSU-Sieg in seiner Heimat.

