BERLINER MORGENPOST: Menschenleben gehen vor / Kommentar von Lorenz Vossen zu Vorwürfe gegen Berliner Polizei

Der vollständige Kommentar: Natürlich gilt zuallererst die

Unschuldsvermutung, auch für Polizeibeamte. Doch sollte die

Einschätzung des Landgerichts zutreffen, dann wäre das Berliner

Landeskriminalamt (LKA) – nach der Akte Amri – um einen handfesten

Skandal reicher. Am 10. Januar 2014 wurde Taher Ö. in einem

Reinickendorfer Wettbüro durch sechs Schüsse getötet. Seither läuft

der Prozess gegen elf Angeklagte, zehn davon gehören der Rockerbande

„Hells Angels“ an. Darunter auch deren Anführer Kadir P., der den

Mord in Auftrag gegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft vermutet

einen Racheakt. Nun deuten die Richter aber an, dass der Mord hätte

verhindert werden können. Bereits drei Monate vor der Tat sollen die

Ermittler der LKA-Fachdienststelle Organisierte Kriminalität von der

drohenden Gefahr für das spätere Opfer gewusst – und nichts

unternommen haben. Man habe“bewusst und unter billigender Inkaufnahme

der Tötung zwingend gebotene polizeiliche Maßnahmen“ unterlassen,

heißt es. Konkret bedeutet das: Die Beamten könnten sich des

Totschlags durch Unterlassung schuldig gemacht haben – eine

schwerwiegende Straftat. Bei Ermittlungen wie denen im Fall Taher Ö.,

aber auch im Fall Amri, wandeln die Polizisten auf einem schmalen

Grat. Je länger die verdeckten Ermittlungen andauern, desto größer

die Beweislast und die Chance auf eine Verurteilung. Erfolgt der

Zugriff zu früh, kann die gesamte Arbeit umsonst gewesen sein. Auf

der anderen Seite muss die Gefahrenabwehr, der Schutz von

Menschenleben, immer an erster Stelle stehen. Unabhängig davon, ob es

sich bei dem möglichen Opfer wie Ö. um einen Kriminellen handelt oder

nicht. Das LKA sollte seine internen Angelegenheit so schnell und

transparent wie möglich aufarbeiten. Um sich dann wieder seiner

eigentlichen Aufgabe widmen zu können: der Verfolgung der

organisierten Kriminalität.

