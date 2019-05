BERLINER MORGENPOST: Nur mit Merkels Wort / Kommentar von Christian Kerl

Bei der Europawahl haben die Bürger ein wichtiges

Signal gesetzt: Die gestiegene Wahlbeteiligung wurde zum Triumph der

Demokraten. Die Glaubwürdigkeit des EU-Parlaments ist gestärkt. Doch

wenn sich die EU-Regierungschefs an diesem Dienstag zum Abendessen in

Brüssel treffen, droht der große Rückschlag: Wird der neue Präsident

der Kommission doch wieder hinter verschlossenen Türen ausgekungelt?

Ein zentrales Wahlversprechen wäre gebrochen: Nur wer als

Spitzenkandidat bei der Europawahl angetreten ist, sollte

Regierungschef der EU werden können, so hatten es die meisten

etablierten Parteien im Sinne von demokratischer Transparenz

versprochen. Das Problem: Gewählt wird der Präsident vom Parlament –

vorgeschlagen aber er von den Regierungschefs. Zu Recht erhebt der

christdemokratische Spitzenkandidat Manfred Weber den Anspruch auf

den Top-Job. Nicht weil Deutschland mal wieder dran wäre. Sondern

weil Webers EVP klar stärkste Partei geblieben ist. Eine Mehrheit in

der Volksvertretung muss der sanfte Bayer selbst schmieden, vor allem

mit inhaltlichen Zugeständnissen. Aber sein Versuch hat alle

Unterstützung verdient, auch durch den Gipfel. Die Querschüsse des

französischen Präsidenten sind nicht akzeptabel. Macron will zurück

zur Kungelei und Weber verhindern. Dabei ist der CSU-Vize gerade

jetzt der richtige Kandidat. Gebraucht wird an der Spitze der

Kommission kein autoritärer Kraftmeier, sondern angesichts der

Zersplitterung im Parlament ein Moderator, ein Brückenbauer. Genau

das ist Weber. Aber was er jetzt benötigt, ist die Hilfe der

Kanzlerin. Angela Merkel muss deutlich machen, dass sie auch im

Ernstfall hinter Weber steht und nicht Hintertüren offen hält. Sonst

dürfen sich die Wähler verschaukelt fühlen. Das neue Ansehen des

Parlaments wäre rasch wieder verspielt.

