Rheinische Post: Kommentar / Rote Karte für Gewalttäter = Von Christian Schwerdtfeger

Sofort schlagen, treten, spucken statt mit

Worten zu schlichten – auf den Plätzen des Amateurfußballs soll die

Brutalität deutlich zugenommen haben. Verwundern dürfte diese

Entwicklung kaum noch jemanden. Letztendlich ist der Fußball auch ein

Abziehbild unserer (Ellbogen)-Gesellschaft.

Warum sollte es also auf den Sportplätzen anders zugehen als etwa

im Straßenverkehr, an der Kasse im Supermarkt oder abends in der

Kneipe? Überall wird doch nur noch gedrängelt, gehetzt und beleidigt.

Und nicht selten bleibt es nicht bei verbalen Entgleisungen. Und

manche meinen, ihren Frust eben auf dem Fußballfeld abbauen zu

müssen.

Viel ist schon über die Ursachen dieser Entwicklung geschrieben

und gesprochen worden. Doch geändert hat sich nichts. Im Gegenteil.

Es scheint sogar immer schlimmer zu werden. Was also tun?

Resignieren? Auf keinen Fall. Aber man muss jetzt auch endlich

handeln und nicht nur reden und analysieren. Sinnvoll wäre etwa ein

Schulfach über Empathie, Wertevermittlung und Erziehung. Denn

offenbar bekommen viele Kinder das zu Hause nicht mehr mit.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell