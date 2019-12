BERLINER MORGENPOST: Senat verprellt die Wirtschaft / Kommentar von Dominik Bath zum Vergabegesetz

Der vollständige Kommentar: Mit dem neuen Vergabegesetz will der Senat vor allem

die Auftragsvergabe an kleine und mittlere Unternehmen erleichtern. Ob das

allerdings mit dem am Dienstag vorgelegten Entwurf gelingt, ist mehr als

fraglich. Denn die zahlreichen Kriterien und Nachweise, die Betriebe erfüllen

und erbringen müssen, um Aufträge des Landes Berlin zu erhalten, sprengen jeden

Rahmen. Firmen, die mit dem Land ins Geschäft kommen wollen, sollen künftig

unter anderem erklären, welche Vorhaben sie in Sachen Frauenförderung umsetzen,

auch der Nachweis, dass zum Beispiel bei der Produktion der verwendeten

Baustoffe keine Kinder als Arbeitskräfte eingesetzt worden sind, muss bei

einigen Aufträgen erbracht werden. Politiker sollten diese Ziele haben, sie

jedoch bei der Vergabe von Aufträgen zur Bedingung zu machen, ist der falsche

Weg. Fast bedeutungslos ist es da noch, dass Berlin gleichzeitig auch noch mit

12,50 Euro Stundenlohn das deutschlandweit höchste vergabespezifische

Mindestentgelt beschlossen hat. Fünf Milliarden Euro groß ist das jährliche

Beschaffungsvolumen des Senats. Von dem Geld will Berlin nicht nur Stühle oder

Stifte für die Verwaltungen einkaufen, sondern – und das ist viel wichtiger –

Infrastrukturprojekte sowie auch den Bau von Schulen voranbringen. Angesichts

der zahlreichen Kriterien und Nachweise scheint der Senat davon auszugehen, dass

Firmen nur auf die öffentlichen Aufträge gewartet hätten. Das ist jedoch schon

lange nicht mehr so, und die Politik hätte die Zeichen längst erkennen können.

Denn auch Berlin musste in den vergangenen Monaten bereits Ausschreibungen

wiederholen, weil dafür Bewerbungen von Firmen schlicht nicht eintrafen. Mit der

Novellierung des Vergabegesetzes hätte das Land die Chance gehabt, die Vergabe

unbürokratischer zu gestalten. Das jedoch hat der Senat verpasst.

