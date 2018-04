BERLINER MORGENPOST: Technik irrt sich nicht / Kommentar von Alexander Dinger

Von Falschgeld betroffen sind vor allem Bürger und

kleine Läden. Große Handelsketten haben entsprechende Technik, um

sich zu schützen. Ahnungslose Verkäufer, die auf Ebay-Kleinanzeigen

im Internet verkaufen, trifft es härter, da sie auf dem Schaden

sitzen bleiben. Was hilft, sind gesundes Misstrauen, Aufklärung und

Vertrauen in die Technik. Das heißt: Seriöse Käufer werden kein

Problem damit haben, größere Geschäfte in einer Bankfiliale

abzuwickeln, dort kann man an Automaten das Geld direkt einzahlen.

Befinden sich darunter falsche Noten, flieg das auf. Handelt es sich

dann tatsächlich um Falschgeld, ist es für Ermittler besser, je

früher sie davon erfahren. Denn ihnen geht es darum, Lieferketten

nachvollziehen zu können. Heißt: Sie wollen herausfinden, woher das

falsche Geld kommt. Nur dann lassen sich die Strukturen der

Organisierten Kriminalität offenlegen, die gern im Verborgenen

agiert.

