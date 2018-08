BERLINER MORGENPOST: Trump am Abgrund – Leitartikel von Dirk Hautkappüber den Zustand der US-Demokratie

In einer gesunden Demokratie hätte eine Delegation

führender Vertreter der Mehrheitspartei im US-Parlament gestern um

eine Dringlichkeitssitzung im Weißen Haus gebeten. Um den Amtsinhaber

zum Schutz der Nation zum Rücktritt aufzufordern und im Falle der

Verweigerung die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens

anzukündigen. So und nicht anders hätten die Republikaner gehandelt,

wären all die Tabubrüche, die Donald Trump zur Last gelegt werden,

einst dessen demokratischem Vorgänger Barack Obama vorgeworfen

worden.

Aber Amerikas Demokratie ist nicht wirklich gesund. Sie kränkelt

an vielen Stellen. Ein Indiz: Die Partei, die einst den Demokraten

Bill Clinton aus dem Amt drangsalieren wollte, weil er Sex mit einer

Praktikantin geleugnet hatte, drückt bei Trump trotz erdrückender

Fakten bisher beide Augen zu.

Michael Cohen, sein eigener Anwalt und „Ausputzer“, hat den

Präsidenten unter Eid als Auftraggeber in einem verschwörerischen Akt

identifiziert, der die Wahl von 2016 beeinflussen sollte. Um Wähler

nicht zu vergrätzen, wurde zwei Frauen, mit denen Trump außereheliche

Affären gehabt haben soll, aus der Wahlkampfkasse rechtzeitig

Schweigegeld in Höhe von insgesamt rund 300.000 Dollar gezahlt. Von

Cohen, der dafür ins Gefängnis zu gehen bereit ist. Und auf Anweisung

Trumps, der sich zeitlebens aus Problemen herausgekauft hat, bis

heute alles abstreitet und die Nation zum Narren hält.

Je lauter die wandelnden Zeitbomben Cohen, Manafort ticken (und

die anderen, die wie Trumps Sohn Donald Jr. oder der

Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn noch kommen), desto näher rückt

Trump an den Abgrund, der ihn wie weiland Richard Nixon in der

Watergate-Krise zum Abdanken zwingen könnte. Dann, wenn der unter

Druck zu selbstzerstörerischen Handlungen neigende Geschäftsmann sich

so tief in Lügen und Widersprüche verstrickt, dass es auch ohne

Anklage oder Amtsenthebungsverfahren kein Weiter-so geben kann. Ob es

so kommt – abwarten. Auch ein Befreiungsakt, bei dem die Republikaner

Trump die Stange halten, ist nicht völlig ausgeschlossen. Für die

Welt insgesamt, der Trump von Iran über Nordkorea bis hin zur

Handelspolitik fahrlässig Dutzende neue Konflikte beschert hat, heißt

das nichts Gutes.

