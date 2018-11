BERLINER MORGENPOST: Wie man beim Thema Migration den Rechtspopulisten das Wasser abgräbt – Leitartikel von Michael Backfisch

Es wäre schön, wenn es eine Weltregierung gäbe, die

Frieden und Wohlstand für alle schaffen könnte. Allein: Es ist ein

Traum. Trotzdem holen die Vereinten Nationen wieder einmal zum großen

Wurf aus. Ein Einwanderungspapier, das den wenig bescheidenen Titel

„Globaler Pakt für Migration“ trägt, verlangt die Verbesserung der

Lebensbedingungen auf dem Planeten. Und: Migranten sollen vollständig

in die Gesellschaft integriert werden.

Obwohl das Abkommen rechtlich nicht verbindlich ist und nur

Empfehlungen enthält, geht ein Aufschrei der Empörung durch Europa.

Ausgerechnet Österreich, das derzeit den Vorsitz im Rat der EU hat,

läuft Sturm gegen die Übereinkunft. Kanzler Sebastian Kurz warnt vor

einer unbegrenzten Armutswanderung. Für die Rechtspopulisten in Wien,

Budapest oder Rom ist die Regelung ein gefundenes Fressen. Sie werfen

alles in einen Topf: Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber, Menschen, die

Ländern mit hoher Kriminalität oder Dürre entkommen wollen oder

bessere Lebensbedingungen suchen.

Diese Pauschalverurteilung durch die Rechten ist nicht fair. Das

UN-Abkommen redet ausdrücklich nicht von Flüchtlingen. Doch AfD oder

FPÖ geht es auch nicht um Differenzierung – sie wollen Stimmungen

schüren und Wähler mobilisieren.

Viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass man bei der Zuwanderung

streng unterscheiden muss. So steht Deutschland vor der

Mammutaufgabe, diejenigen Flüchtlinge zu integrieren, die bereits im

Land sind. Mit ein paar Sprachkursen oder Seminaren in

Staatsbürgerkunde ist es nicht getan. Es gilt das Prinzip der

Gegenseitigkeit: Deutschland gibt, Migranten haben aber auch eine

Bringschuld, sich an Gebote und Werte des Grundgesetzes zu halten.

Dieser Prozess wird lange dauern. Sollen die Bürger nicht überfordert

werden, sind der Aufnahme künftiger Asylbewerber Grenzen gesetzt.

Dennoch braucht unser Land Fachkräfte aus aller Welt. Die Alterung

der Gesellschaft nimmt zu. Die Unternehmen benötigen qualifiziertes

Personal, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die

Sozialversicherung ist auf Beitragszahlungen angewiesen, um die

Leistungen auch künftig garantieren zu können. Hierzu muss die

Bundesregierung klare Kriterien für die Auswahl von Migranten

entwickeln. Die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz spukt zwar

immer wieder durch die Strategiezentren der Parteien. Doch es ist bis

dato zu wenig passiert.

Der Herausforderung der Migration lässt sich nur mit einem klaren

Konzept und klarer Sprache begegnen. Das ist das beste Gegenmittel

gegen Rechtspopulisten, die nur Ressentiments schüren wollen.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell