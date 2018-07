Bernd Kölmel, LKR, fordert deutsches Handeln, solange keine europäische Lösung umgesetzt wird (FOTO)

Beim EU-Gipfel in Brüssel wurde, so die offizielle Verlautbarung,eine Verschärfung der Asylpolitik beschlossen. Man habe sich aufMaßnahmen geeinigt, die in Zukunft zu einer Entschärfung derSituation führen würden.

Bernd Kölmel, der Bundesvorsitzende der LKR – Die Eurokritiker,

sagte hierzu: „Auch wenn die vorgeschlagenen Sammelunterkünfte in der

EU und Rückführungszentren außerhalb der EU die richtigen Bausteine

für eine Lösung der Flüchtlingskrise sind – sie ersetzen keinen

Gesamtplan und erst recht nicht notwendige Sofortmaßnahmen.“

Weiter erklärt Kölmel: „Kernstück eines Gesamtplans muss eine

Anpassung des geltenden Asyl- und Flüchtlingsrechts der EU an die

Realität sein. Wenn es rechtlich nicht zulässig ist, ankommenden

Flüchtlingen und Asylbewerbern statt einer Einreise in die EU eine

Unterbringung außerhalb der EU zu bieten, werden die EU-Staaten

weiterhin von externen Ereignissen getrieben sein.“

„Parallel zu außereuropäischen Auffanglagern brauchen wir ein

neues Rechtssystem. Doch dazu müssen erst einmal die nötigen

Vereinbarungen geschlossen und dann in diesen Ländern die notwendige

Infrastruktur geschaffen werden. Das wird dauern. Deutschland kann

aber nicht mehr warten. Unser Hilfssystem ist bis zum Zerreißen

angespannt.“

„In der Flüchtlingspolitik agieren die Kanzlerin und ihre

planlosen Helfer weiterhin als Scharlatane. Nach dem zynischen „Wir

schaffen das“ wurde erst zwei Jahre lang das Problem weggelogen um

nun eine Lösung zu präsentieren, die keine ist. Bezeichnender Weise

haben Tschechien und Ungarn wenige Stunden nach dem Gipfeltreffen

abgestritten, dass es eine Einigung über die Rückführung in diese

Länder gäbe.“

„Die CSU mit der Führungsmannschaft um Seehofer und Söder hat

markig verkündet, dass ab nächster Woche Flüchtlinge nach bestimmten

Kriterien an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Wenn sie

stattdessen weitere Verschiebungen von Maßnahmen auf den

Sankt-Nimmerleins-Tag akzeptiert, sollte sie sich am besten gleich

auflösen.“

Pressekontakt:

Stephanie Tsomakaeva

Pressesprecherin

Tel: 0172/5726572

Email: stephanie.tsomakaeva@lkr.de

Original-Content von: LKR – Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell