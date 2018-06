BERLINER MORGENPOST: Trump will Geld sehen – Leitartikel von Egbert Nießler

Erfüllt ausgerechnet Donald Trump den Traum aller

Altlinken vom „Yankee go home“ und zieht die letzten US-Truppen aus

Deutschland ab? Mag sein – falls denn die Meldungen aus Übersee

stimmen, dass der US-Präsident über einen solchen Schritt nachdenkt.

Seine primären Intentionen dürften das allerdings nicht sein. So

wie er an andere internationale Vereinbarungen und Organisationen

herangeht, hat er sich von Anfang an auch die Nato vorgenommen. Dass

das Bündnis obsolet sei, wiederholt er zwar heute nicht mehr. Dass er

mehr Engagement von einzelnen Mitgliedern – allen voran Deutschland –

erwartet, dürfte aber mittlerweile jedem klar geworden sein.

Ein Abzug der Amerikaner wäre mehr als ein Liebesentzug, er wäre

ein Misstrauensantrag gegen den bisher wichtigsten Verbündeten auf

dem Kontinent, eine grundlegende Veränderung des

deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Eine eventuelle Verlegung nach

Polen an die neue Ostgrenze des Bündnisses wäre nicht nur strategisch

und finanziell nachvollziehbar.

Das erinnert auch an die Rhetorik des früheren

US-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld vom alten und neuen Europa.

Polen gehörte 2003 schon zu den Neuen. Erkennt Trump gleichzeitig die

Annexion der Ukraine durch Russland an, würde er der Operation

gleichzeitig an Schärfe gegenüber Moskau nehmen – und die Europäer

weiter verunsichern.

Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten,

seien vorbei, hat Kanzlerin Angela Merkel schon vor gut einem Jahr

erkannt. Ein schlüssiges Konzept, wie die Verlässlichkeit

wiederhergestellt werden kann, ist nicht erkennbar. Und die

Bemühungen um eine schlagkräftige Bundeswehr oder eine europäische

Militärmaschinerie neben der Nato nehmen nur langsam Gestalt an und

werden bescheiden bleiben.

Mit dieser Intensität kann man EU-Gipfel bestreiten und als Erfolg

verkaufen. Und vielleicht auf das Ende der Ära Trump hoffen. Nur wird

der sich nicht so lange in Geduld üben.

