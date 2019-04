Bernd Lucke (LKR) startet neue Petition: Die Urheberrechtsrichtlinie kann noch gestoppt werden! (FOTO)

Bisher hat nur das Europäische Parlament derUrheberrechtsrichtlinie zugestimmt. Die Zustimmung des Rates stehtjedoch noch aus! Die deutsche Bundesregierung hat im Rat quasi einVetorecht. Wenn sie gegen diese Richtlinie stimmt, wird sie nichtkommen.

Bernd Lucke fordert Justizministerin Barley, als Vertreterin der

Bundesregierung auf, im Rat gegen die Urheberrechtsrichtlinie zu

stimmen: „Wie Sie wissen, hat das Europaparlament die

Urheberrechtsrichtlinie gerade verabschiedet. Sie selbst haben

wiederholt öffentlich gegen die problematischen Teile der Richtlinie

(insbesondere Artikel 13) Stellung bezogen, auch die

SPD-Europaabgeordneten lehnen sie mehrheitlich ab“.

Der aktuellen Presse ist zu entnehmen ist, dass die CDU

Upload-Filter nun augenscheinlich doch ablehnt und eine nationale

Regelung mit pauschaler Abgeltungsvereinbarung anstrebt. „Der Plan

der CDU wird aber wohl nicht aufgehen, da Uploadfilter in der

EU-Richtlinie verpflichtend in nationales Recht umgesetzt werden

müssen“, so Lucke. „Die CDU kennt entweder die Richtlinie nicht oder

sie betreibt bewusste Irreführung“.

Lucke fordert: „Nehmen wir die CDU beim Wort! Wenn sie

Uploadfilter verhindern will, muss sie der Justizministerin grünes

Licht geben, die Richtlinie im Rat zu stoppen“.

Der Brief von Bernd Lucke an Bundesjustizministerin Barley kann

noch mit unterzeichnet werden.

Lucke betont: „Die Bundesregierung kann ihre Haltung noch

revidieren und das Gesetz verhindern. Es ist dringend erforderlich,

hier schnell massiven Druck aufzubauen! Nehmen Sie Frau Barley beim

Wort, nehmen Sie die CDU beim Wort! Wer keine Uploadfilter will, muss

im Rat gegen die Richtlinie stimmen! Wenn dieser Brief

Hunderttausende Unterschriften erhält, kann er nicht ignoriert

werden“! Bitte geben Sie den Kampf nicht vorzeitig auf! Noch können

die Uploadfilter verhindert werden!

http://ots.de/1Qf6NF

