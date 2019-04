UrbCultural Planning mit Trevor Davies, Kopenhagen

Dienstag, 02. April 2019 um 12 Uhr, Hörsaal der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35

Auf Einladung der Muthesius Kunsthochschule wird der Stadtplaner und Kulturvermittler Trevor Davies das internationale Projekt UrbCultural Planning vorstellen.

Ziel des Projektes UrbCultural Planning ist es, soziale Innovation im städtischen Raum durch den Ansatz des Cultural Planning zu ermöglichen. Cultural Planning ist ein innovatives Verfahren für bewohnerorientierte Planung unter Einbezug künstlerischer und kreativer Methoden. Durch diesen interdisziplinären Ansatz soll die Kooperation sowohl zwischen Bürger*innen untereinander sowie zwischen Bürger*innen und der Stadtverwaltung gestärkt werden, so dass städtische Herausforderungen sozial innovativ, inklusiv und nachhaltig bewältigt werden können. UrbCulturalPlanning ist ein transnationales Projekt mit 14 Partnern aus 9 Ländern aus dem Ostseeraum. In Kiel wird in Zusammenarbeit mit der Muthesius Kunsthochschule, Kiel die Konferenz „Urban Tranformation Through Arts and Culture (4.-7. Juli) organisiert.

Trevor Davies ist Stadtplaner und Kulturvermittler. Er hat sowohl Kopenhagen als auch Aarhus in deren erfolgreichen Bewerbungen zu europäischen Kulturhauptstädten begleitet, und ist Leiter des Kopenhagen International Theater (KIT). Zudem wird über die Bausteine und den Ablauf des auf zweieinhalb Jahre angesetzten Projektes informiert.