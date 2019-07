Berthold Rüth und Manfred Ländner: Bayern stärkt Sport und Vereinsleben in strukturschwachen Räumen – deutlich höhere Fördersätze für vereinseigene Sportanlagen

„Uns ist es wichtig, dass gerade auch kleine

Sportvereine im ländlichen und strukturschwachen Raum gestärkt

werden“, sagt Berthold Rüth, der sportpolitische Sprecher der

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, zum neuen staatlichen

Sonderförderprogramm für den Bau von Sportstätten. „Das

leidenschaftliche Engagement der vielen Trainer, Betreuer und

Übungsleiter macht es erst möglich, dass wir in Bayern ein so

attraktives und breit gefächertes Angebot für alle sportbegeisterten

Menschen haben. Mit den höheren Fördersätzen für vereinseigene

Sportanlagen setzen wir ein Zeichen für das starke Ehrenamt in

unseren Sport- und Schützenvereinen.“

Für Sportanlagen in strukturschwachen Räumen sowie in finanziell

weniger leistungsfähigen Gemeinden stellen die beiden

Regierungsfraktionen im Doppelhaushalt 2019/2020 zusätzlich zehn

Millionen Euro bereit. „Mit diesem enormen Zuwachs stehen 25

Millionen Euro für den Vereins- und Verbandssportstättenbau zur

Verfügung“, sagt Manfred Ländner, der stellvertretende Vorsitzende

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport im

Bayerischen Landtag. Künftig können Sportvereine damit maximal bis zu

55 Prozent Förderung und ein Darlehen in Höhe von 20 Prozent

erhalten. Bislang waren ein Förderzuschuss von 20 Prozent sowie ein

Darlehen in Höhe von 10 Prozent möglich.

Insgesamt sind im Haushalt 187,8 Millionen Euro zur Förderung des

Sports in Bayern eingeplant. Mit den Mitteln sollen die über 4,6

Millionen aktiven Sportlerinnen und Sportler in den 12.000 Vereinen

des Bayerischen Landes-Sportverbands erhebliche Verbesserungen

erfahren, gerade beim Vereinssportstättenbau. „Sport ist schließlich

weit mehr als ein schöner Zeitvertreib. Das Vereinsleben ist eine

tragende Säule unserer Gesellschaft“, so Rüth abschließend.

Bei Rückfragen zum Sonderförderprogramm können sich die

BLSV-Vereine an folgende Mailadresse wenden:

sonderprogramm-sportstaettenbau@blsv.de.

