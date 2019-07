Gericht verlangt Rückführung der Angehörigen von IS-Kämpfern

Erstmals hat ein deutsches Gericht entschieden,

dass die Bundesregierung verpflichtet ist, Angehörige von IS-Kämpfern

nach Deutschland zurück zu holen. Dies geht nach Informationen von

NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus einem Beschluss des

Verwaltungsgerichts Berlin aus dieser Woche hervor. Mit diesem

Beschluss wird das Auswärtige Amt aufgefordert, nun unverzüglich die

Identität dreier minderjähriger Kinder im syrischen Flüchtlingslager

al-Haul feststellen zu lassen und danach diesen und ihrer Mutter die

Rückreise nach Deutschland zu ermöglichen. In der im Eilverfahren

getroffenen Entscheidung heißt es, die aus Niedersachsen stammende

Mutter und die Kinder könnten sich „unmittelbar“ auf die im

Grundgesetz verankerte „staatliche Schutzpflicht berufen.“

Das Auswärtige Amt hatte in dem von dem Hannoveraner Anwalt Dirk

Schoenian angestrengten Verfahren erklärt, es sei bereit, die Kinder

aus al-Haul zu holen. Diese sind acht, sieben und knapp zwei Jahre

alt. Die medizinischen und humanitären Bedingungen in dem Camp gelten

als katastrophal. Allerdings hatte das Auswärtige Amt argumentiert,

dass man keinerlei Verpflichtung sehe, auch der Mutter bei der

Rückreise aus Syrien nach Deutschland zu helfen. In der

Bundesregierung besteht die Sorge, dass radikalisierte IS-Frauen –

ebenso wie ihre Männer – oft ein zu großes Sicherheitsrisiko

darstellten. Ebenso hatte das Amt auch vor Gericht argumentiert. In

den kurdischen Lagern sitzen Dutzende deutsche IS-Kämpfer, ihre

Frauen und eine geschätzt dreistellige Zahl an Kindern mit deutscher

Staatsbürgerschaft ein.

Die prinzipielle Rechtsfrage, ob erwachsene IS-Anhänger durch die

Bundesregierung nach Deutschland geholt werden müssen, ließ das

Gericht offen. Es billigte darüber hinaus dem Auswärtigen Amt

generell einen großen Ermessensspielraum bei der Beantwortung dieser

heiklen Frage zu. Da aber in diesem Fall eine „isolierte Rückkehr“

der Kinder ausweislich der Erklärungen kurdischer Vertreter nicht

möglich sei, müsse die Mutter ebenfalls nach Deutschland geholt

werden. Eine so weitreichende Entscheidung im Eilverfahren ist

ungewöhnlich. Das Gericht erklärte seine Entscheidung damit, dass bei

„Untätigkeit“ mindestens den Kindern „schwere, unzumutbare und nicht

anders abwendbare Nachteile“ drohten.

Schoenian sagte NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung: „Das ist eine

grundsätzliche Entscheidung, bei der dem Auswärtigen Amt deutlich

gezeigt worden ist, dass es so nicht geht, dass man sich nicht vor

der politischen Verantwortung und vor der rechtlichen Verantwortung

drücken kann.“ Das Auswärtige Amt erklärte auf Anfrage, „der noch

nicht rechtskräftige Beschluss im Eilverfahren liegt dem Auswärtigen

Amt vor und wird nun geprüft.“ Die Leiterin der Beratungsstelle

„Hayat Deutschland“ Claudia Dantschke, die solche Familien betreut,

sprach von einem Durchbruch: „Jetzt haben wir endlich ein Urteil von

einem deutschen Gericht, das die Bundesregierung verpflichtet, nicht

nur die Kinder zurück zu holen, sondern zusammen mit ihren Müttern.“

In der Bundesregierung werden angesichts von zahlreichen weiteren

Klagen von IS-Angehörigen und ihren Familien schon bald weitere

Gerichtsentscheidungen erwartet. Trotz monatelanger Diskussionen

haben sich die beteiligten Ministerien bisher auf keine Linie einigen

können, wie mit dieser Problematik umgegangen werden soll. Selbst

innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt es mancherorts Kritik an der

als zu zögerlich empfundenen Linie des Auswärtige Amts. Vor allem die

Kinder hätte man viel schneller aus den Lagern herausholen und nach

Deutschland bringen sollen, heißt es dort.

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk

Presse und Information

Iris Bents

Tel.: 040/4156-2304

Mail: i.bents@ndr.de

http://www.ndr.de

https://twitter.com/NDRpresse

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell