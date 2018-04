Beschäftigte vor Risiken durch Gefahrstoffe schützen / BAuA lädt zur deutschen Auftaktveranstaltung der EU-OSHA Kampagne 2018/19 ein

„Gesunde Arbeitsplätze – Gefährliche Substanzen

erkennen und handhaben“ lautet der Titel der Kampagne 2018/19 der

Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am

Arbeitsplatz (EU-OSHA), die in den kommenden zwei Jahren in rund 30

europäischen Ländern durchgeführt wird.

Der nationale Startschuss zur Kampagne fällt am Mittwoch, 25.

April 2018, im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in der DASA der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Die seit 2002 etablierten Kampagnen der Agentur der Europäischen

Union beraten und sensibilisieren insbesondere kleine und mittlere

Betriebe zu ausgewählten Themen des Arbeitsschutzes. Auch in

Deutschland besteht nach wie vor großer Informations- und

Unterstützungsbedarf im Umgang mit Gefahrstoffen, die nicht immer als

solche identifiziert werden können.

Die Direktorin der EU-OSHA, Dr. Christa Sedlatschek, wird bereits

am Vortag den EU-weiten Startschuss für die Kampagne in Brüssel

geben. Direkt im Anschluss eröffnet sie in Dortmund die nationale,

deutsche Kampagne. Auf dem Programm, das gemeinsamen mit den

Mitgliedern des Focal Point Netzwerks unter Beteiligung der

Arbeitsschutzakteure und Sozialpartner entwickelt wurde, stehen

nationale und europäische Experten, die einen Einblick in die

Thematik geben und Handlungshilfen zur Identifikation und zum Umgang

mit Gefahrstoffen am Arbeitsplatz vorstellen. Dies ermöglicht eine

Darstellung und Diskussion des Themas sowie der existierenden

Vorschriften und Herausforderungen. Außerdem haben die Teilnehmer die

Möglichkeit an einer Führung durch die aktuelle Ausstellung

„Experiment“ der Deutschen Arbeitswelt-Ausstellung (DASA)

teilzunehmen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Da die

Teilnahmezahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung bis zum 16. April

2018 erforderlich. Das gesamte Programm sowie weitere Informationen

gibt es im Internet unter www.baua.de/Termine. Hier ist auch eine

Anmeldung möglich.

Weitere Informationen zur europäischen Kampagne befinden sich im

Internetangebot der EU-OSHA unter http://ots.de/ctK8EW und

https://healthy-workplaces.eu/

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozialen

Fortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den

Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik und erfüllt

hoheitliche Aufgaben – im Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit

und mit dem Gesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine

Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigte

arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in

der Außenstelle Chemnitz. www.baua.de

