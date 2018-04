Full-Service Bürokomplex mit großem FinTech Hub wird am 30. Mai in der Berliner City West eröffnet (FOTO)

In Berlin Charlottenburg hat das junge Startup Scaling Spaces

einen neuen Hub mit Full-Service Office Konzept eingerichtet. Am 30.

Mai erfolgt die feierliche Eröffnung. Auf rund 12.000 m2 Mietfläche

haben schon fast 20 Unternehmen ihre Büros bezogen. Regelmäßig gibt

es Veranstaltungen auf den Gemeinschafts- und Eventflächen, um der

Idee des Hubs als Ökosystem der FinTech-Welt gerecht zu werden. Im

April findet neben dem ersten Female Hackathon des FinTech Inkubators

FinLeap auch eines der Europatreffen der Open Up Challenge, das

Netguru Disruption Forum und Meetups zu verschiedenen FinTech-Themen

statt.

H:32 wurde von Scaling Spaces gemeinsam mit dem Berliner Company

Builder FinLeap und weiteren starken Partnern entwickelt und stellt

einen Meilenstein der deutschen Startup-Szene dar. Als solcher wurde

der FinTech Hub in der H:32 von der Digital Hub Initiative (de:hub)

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet. Als

größter Mieter ist FinLeap samt deren Ventures FinReach, Infinitec,

Perseus, Valendo, PairFinance, Element Insurance, Zinsbaustein und

seit kurzem auch der Solarisbank vertreten. Außerdem dabei sind unter

anderem Arvato, After Pay, Innogy Ventures, DKB, Commerce Board, IoT

Connctd, Seven Lanes und Escriba. Alle Mieter profitieren von der

einzigartigen Vernetzung in dem thematisch fokussierten

Gebäudekomplex.

Die Rolle von Scaling Spaces ist die eines Full-Service-Providers:

Jeder Mieter vom Early-Stage-Startup bis zum Venture Capital Investor

erhält skalierbare Büroflächen, die an die Bedürfnisse von

Unternehmen in unterschiedlichen Wachstumsphasen flexibel angepasst

werden können. Die Büros sind möbliert und verfügen über einen

Rundum-Service, von Getränken und Büromaterial bis hin zum eigenen

Concierge-Service.

„Wir freuen uns, ein so komplexes Objekt in so kurzer Zeit

realisiert zu haben. Das Feedback der Mieter macht uns schon jetzt

stolz und motiviert uns weiter, bald die nächsten Objekte anzugehen.

Durch die eigene langjährige Erfahrung der Gründer von Scaling Spaces

in diversen Startups und Unternehmen der Gründerszene, verstehen wir

die Bedürfnisse unserer Mieter besonders gut. So wollen wir weiter an

unserer Vision arbeiten, skalierbare Büroflächen in inspirierenden

und thematisch gebündelten Ökosystemen für unsere Mieter in die Tat

umzusetzen“, so Martin Ballweg, Geschäftsführer und Gründer der

Scaling Spaces.

Mietanfragen können gerne an rent@sclaingspaces.com gerichtet

werden.

Pressekontakt:

Scaling Spaces GmbH

Laura Daub

Hardenbergstraße 32

10623 Berlin

www.scalingspaces.com

presse@scalingspaces.com

Mobil: 0162 2360233

Original-Content von: Scaling Spaces, übermittelt durch news aktuell