Familienministerin Giffey: GASAG vorbildlich bei familien- und lebensphasenorientierter Personalpolitik

Bei der heutigen Betriebsversammlung für rund 800

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GASAG-Gruppe sprach Dr. Franziska Giffey,

Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend über die

Notwendigkeit, Berufswelt und Familienleben in Zukunft noch besser zu

vereinbaren:

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey: “Die meisten Frauen und Männer

wollen sich Familie und Beruf heute partnerschaftlich untereinander aufteilen.

Für viele Beschäftigte ist es daher sehr wichtig, dass Arbeit und Familienalltag

zusammenpassen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind

Familienfreundlichkeit und gute Arbeitsbedingungen für Unternehmen längst kein

“Nice-to-have” mehr, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil beim Gewinnen und

Halten von Fachkräften. Mit der Mitgliedschaft in unserem Unternehmensnetzwerk

“Erfolgsfaktor Familie”, der Zertifizierung mit dem “audit berufundfamilie” und

vielen konkreten Hilfen für eine bessere Vereinbarkeit zeigt die GASAG

vorbildlich, wie wichtig ihr eine familienorientierte Unternehmenskultur und

eine lebensphasenorientierte Personalpolitik sind.”

“Familienfreundlichkeit hat bei der GASAG Tradition”, so Andreas Otte,

Betriebsratsvorsitzender der GASAG. “Themen wie Home Office, mobiles Arbeiten,

Gleitzeit oder Gesundheitsförderung sind schon seit langem in

Betriebsvereinbarungen geregelt. Wir wollen die unterstützen, die in ihren

Familien füreinander sorgen und Verantwortung übernehmen.”

“GASAG war und ist einer der attraktivsten Arbeitgeber in der Hauptstadtregion”,

so Dr. Gerhard Holtmeier, Vorsitzender des Vorstandes der GASAG AG. “Der HR

Energy Award 2019 in der Kategorie Innovation und Digitalisierung bestätigt dies

eindrucksvoll. Als Arbeitgeber liegt es in unserer Verantwortung gemeinsam mit

den Betriebsräten ein positives Umfeld für eine ausgeglichene Work-Life-Balance

unserer Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte anzubieten.”

Was wird in der GASAG-Gruppe unter Familie verstanden? Familie besteht aus

Menschen, die füreinander Sorge tragen und soziale Verantwortung übernehmen.

Dazu zählen Eltern und Alleinerziehende mit eigenen und im Haushalt lebenden

nicht leiblichen Kindern, Beschäftigte mit unmittelbar pflegebedürftigen

Angehörigen sowie Ehepaare und Paare in eheähnlichen, auch

gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften.

