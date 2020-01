Betriebsrat: Innogy will Standort in Köln schließen

Köln. Der Standort des Energieversorgers Innogy in Köln soll vor

der Schließung stehen: “Den Mitarbeitern des Vertriebs wurde am Freitag

mitgeteilt, dass er geschlossen wird”, sagte Peter Huppertz, Vorsitzender des

Kölner Betriebsrats, dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Dienstag-Ausgabe). Beim

Energiekonzern Eon, der Innogy 2019 übernommen hatte, hieß es auf Anfrage, im

Zuge der Integration des Konzerns würden “vertriebliche Stellen, vorbehaltlich

der notwendigen Mitbestimmungsprozesse, verlagert oder wegfallen”. Das gelte

auch für Köln. Konkrete Angaben zum künftigen Standortkonzept in Köln könne man

allerdings noch nicht machen. Im Kölner Innogy-Vertrieb gebe es rund 140

Vollzeitstellen.

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4504009

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell