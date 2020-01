CEDEC-Präsident Dr. Florian Bieberbach trifft EU-Energiekomissarin Kadri Simson (FOTO)

Gemeinsam mit den europäischen Dachverbänden EDSO, Eurelectricund Geode nahm Dr. Florian Bieberbach heute in seiner Funktion alsCEDEC-Präsident an einem Treffen mit der neuen Energiekommissarin Kadri Simsonteil. Einer der Themenschwerpunkte war dabei die “intelligenteSektorenintegration” als Schlüssel für eine kosteneffiziente Dekarbonisierung.

Die europäische Kommission hat sich mit dem sogenannten Green Deal eine

ambitionierte Agenda gegeben, um die Klimaerwärmung einzudämmen. Bieberbach

betonte in dem Treffen vor allem die Bedeutung kommunaler Unternehmen:

“Kommunale Unternehmen sind prädestiniert für die Sektorkopplung, da sie

sektorenübergreifend lokal tätig sind und lokale Spezifika am besten kennen, die

oft Grundlage effizienter Lösungen sind. Solche Lösungen sind in der Regel

vergleichsweise kostengünstig umzusetzen und bieten aufgrund der Größe des

Systems erhebliche Vorteile hinsichtlich Regelbarkeit, Lastmanagement und

Flexibilisierung.

Die SWM gehen hier mit gutem Beispiel voran. Neben der Ausbauoffensive

Erneuerbare Energien, mit der sie bis 2025 so viel Strom aus erneuerbaren

Energien erzeugen wollen, wie es dem Strombedarf von ganz München entspricht,

beteiligen sie sich auch an innovativen Wasserstoffprojekten wie z.B. HyBayern,

bei dem gemeinsam mit Verkehrsbetrieben, Energieversorgern, Industrie, Gewerbe

und Handwerk ein geschlossener Kreislauf aus grüner Wasserstofferzeugung,

-verteilung und -nutzung in emissionsfreien Wasserstofffahrzeugflotten aufgebaut

werden soll. Im SWM Quartier in Moosach soll perspektivisch die Abwärme des

Rechenzentrums durch die Nutzung elektrischer Wärmepumpen zur Raumheizung

genutzt werden. Zudem wird dort aktuell ein großer Betriebshof für elektrische

Stadtbusse gebaut, der über flexibles Lastmanagement einen Beitrag zur Kopplung

der Sektoren Strom und Verkehr leisten soll.

Aus Sicht von Dr. Bieberbach ist die Sektorkopplung nicht nur ein Instrument zur

Dekarbonisierung, sondern auch eines zur Schaffung von Flexibilität als Basis

der Erreichung der klimapolitischen Ziele.

Pressekontakt:

SWM Pressesprecherin Bettina Hess, 089 / 2361-5042, presse@swm.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130113/4504005

OTS: Stadtwerke München

Original-Content von: Stadtwerke München, übermittelt durch news aktuell