Bevölkerung sieht dringenden Regulierungsbedarf bei Online-Glücksspiel (Glücksspielbarometer 1/2019) (FOTO)

Knapp 70 Prozent der Bevölkerung sprechen sich gegen ein Verbotvon Online-Glücksspiel aus. 84 Prozent der Befragten sind sich demVerbot von Online-Glücksspiel in Deutschland nicht bewusst.

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lehnt ein Verbot von

Online-Glücksspielangeboten ab. Stattdessen fordert sie eine klare

Regulierung, die Konsumenten ein sicheres Online-Angebot garantiert.

Das geht aus der neuesten Umfrage „Glücksspielbarometer – Meinungen

zum Thema Glücksspiel“ hervor. „Statt Online-Glücksspiel zu verbieten

und den Nutzer in die Illegalitäts-Falle laufen zu lassen, sollte

Online-Glücksspiel reguliert und damit ein sicheres Angebot

geschaffen werden“, sagen 66 Prozent der Befragten. Lediglich sieben

Prozent lehnen diese Aussage ab.

Der Staat wird in der Pflicht gesehen, „rechtsfreie Räume“ für das

Online-Glücksspiel zu unterbinden. Die Regulierung soll im Sinne des

Spieler- und Jugendschutzes strenge Standards setzen. Die hohen

Standards staatlich konzessionierter Spielhallen im Bereich Spieler-

und Jugendschutz sieht der Großteil der Bevölkerung als umfassend und

zielführend an. So befürworten 76 Prozent, dass nur Personen über 18

Jahren Zugang zum Spiel bekommen. Eine Sperrdatei für vulnerable

Spieler, wie es Sie für Spielhallen in einigen Bundesländern bereits

gibt, erachten 64 Prozent auch glücksspielformübergreifend als

wünschenswert.

Das aktuelle Glücksspielbarometer belegt erneut aber auch ein

hohes Wissensdefizit beim Thema Online-Glücksspiel. 84 Prozent der

Befragten wissen nicht, dass Online-Glücksspiel in Deutschland

illegal ist. Über drei Viertel schätzen sogar, dass dies auch vielen

aktiven Nutzern von Online-Glücksspielangeboten nicht bewusst ist.

„Die Ergebnisse des Glücksspielbarometers zeigen eines ganz

deutlich: Wir brauchen attraktive legale Angebote in allen

Glücksspielformen – online und offline. Ansonsten werden die

Konsumenten weiterhin von Staats wegen in den Schwarzmarkt

getrieben“, kommentiert Dr. Daniel Henzgen, Mitglied der

Geschäftsleitung und Bevollmächtigter für Politik und

Außenbeziehungen bei LÖWEN ENTERTAINMENT, die Ergebnisse.

Für das Glücksspielbarometer wurden von der smartcon GmbH in Mainz

im Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH im Februar 2019 insgesamt

1.000 Online-Interviews geführt. Die Stichprobe war dabei

repräsentativ quotiert für die Bevölkerung der Bundesrepublik

Deutschland.

