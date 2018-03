START » Posts tagged with » glucksspiel

Glücksspielbarometer 2/2018: Werbung für Online-Glücksspiel: Regulierung muss Lebenswirklichkeit folgen Verbraucher werden einer aktuellen Umfrage zufolge stark mit Werbung für Online-Glücksspiel konfrontiert. Dieser Wachstumsmarkt ist aber nicht reguliert und darf de facto nicht werben. So forderten auch die Autoren der kürzlich veröffentlichten Studie des Handelsblatt Research Instituts zur Digitalisierung des Glücksspiels, dass die Regulierung mit der Lebenswirklichkeit Schritt halten müsse. 21 % der Bevölkerung sagen, […]

„Konzessionierte Spielbanken überspringen 2017 die 600 Mio. Euro Grenze und wachsen weiter um 5,2 Prozent“ Die staatlich-konzessionierten Spielbanken Deutschlands konnten im Geschäftsjahr 2017 ihren Bruttospielertrag (BSE) gegenüber dem Vorjahr um 5,19 Prozent steigern. Er stieg auf 606.978 Mio. Euro und übersprang damit erstmal wieder die 600 Mio. Euro-Linie. Der BSE bezeichnet einen Marktwert, der dem Umsatz vergleichbar ist: Einnahmen minus Gewinne, die regelmäßige Differenz zwischen Spieleinsätzen und Gewinnen der Spielenden. […] Weiterlesen …

Zusammen für mehr Mut und Engagement – die 1. Charity-Gala der Deutschen Postcode Lotterie (FOTO) Emotionaler Abend in den Düsseldorfer Schwanenhöfen: Am 1. Februar fand die erste Charity-Gala der Deutschen Postcode Lotterie statt. Im Theater Glorreich im Stadtteil Flingern versammelten sich am Donnerstag rund 120 Gäste, um die großartige Entwicklung zu feiern, die die neue Soziallotterie seit ihrer ersten Ziehung im Oktober 2016 genommen hat. Neben Mitarbeitern und Botschaftern der […] Weiterlesen …

Postcode Lotterien drittgrößter privater Spender der Welt (FOTO) Großartige Nachrichten für Novamedia/Postcode Lotterien in den Niederlanden, Schweden, Großbritannien und Deutschland: Die britische Tageszeitung City A.M. listet die Soziallotterien in ihrer jährlichen Fundraising-Studie wieder auf Platz drei der weltweit größten privaten Spendengeber. Insgesamt 663 Millionen Euro haben Novamedia/Postcode Lotterien im Jahr 2016 an soziale Projekte weitergegeben und so dazu beigetragen, die Welt sozial und […] Weiterlesen …

El Gordo: Ganz Spanien dreht durch / Am Freitag großes Finale der Spanischen Weihnachtslotterie / In Deutschland geht das Lottofieber weiter / Die Live-Ziehung am 26.12. um 19:40 Uhr in SAT.1 (FOTO) Jetzt kennt der Hype keine Grenzen mehr. Ganz Spanien steht in diesen Stunden im Zeichen der Spanischen Weihnachtslotterie. Freitag Morgen ist dann auch „El Gordo“ (Der Dicke) 2017 Geschichte. Während in Spanien gefeiert wird, geht es in Deutschland weiter mit der Weihnachtslotterie. Denn hierzulande wird erstmals die offizielle Deutsche Weihnachtslotterie nach spanischem Vorbild ausgespielt, veranstaltet […] Weiterlesen …

Die „politische“ Juncker-Kommissionüberlässt die Online-Glücksspielreform den Gerichten Die in der EU ansässigen und regulierten Glücksspielanbieter nehmen die heutige Entscheidung der Juncker-Kommission, ihre Arbeit zur Bekämpfung von Verstößen gegen die Regelungen des EU-Binnenmarktes im Glücksspielsektor einzustellen, zur Kenntnis. Hiervon ist auch ein gegenüber der Bundesregierung in Deutschland bereits eingeleitetes Verfahren betroffen. Mit einer Vielzahl von Gerichtsverfahren, mehr als 30 übereinstimmenden Urteilen des Gerichtshofs […] Weiterlesen …

Der Preis ist heiß! – Großes Geld lässt schlimmste Ängste schrumpfen (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: In einer Wanne voller dicker Spinnen ein Bad nehmen, einen Sprung aus schwindelerregender Höhe wagen, gesichert nur durch ein Gummiseil, oder eine Nacht ganz alleine in einem seit Jahrzehnten leer stehenden, halb verfallenen Haus verbringen – es gibt einiges, was den meisten von uns einen gewaltigen Schauer über den Rücken jagt. Aber auch Angst […] Weiterlesen …

Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage / Mutmacher Millionen: Großes Geld macht manche Ängste klein (FOTO) Angstbesessene Deutsche gibt es zahlreiche in diesem Land. Doch mit der Aussicht auf einen Millionengewinn wären erstaunlich viele bereit, ihren Urängsten die Stirn zu bieten: 43 Prozent gingen einer Umfrage von Eurojackpot zufolge für ein finanziell unbeschwertes Leben in den persönlichen Grenzbereich und darüber hinaus. Luxus vor Augen, Angst im Nacken: Millionentraum vs. Albtraum Viele […] Weiterlesen …

Große Akzeptanz für nationale, spielformübergreifende Spielersperre – 81 % der Bevölkerung halten Sperrdateien für die Erfassung und Sperrung von Spielern mit pathologischem Spielverhalten für sinnvoll – idealerweise deutschlandweit (75 %) und für alle Formen von Glücksspiel (82 %) – Spielgäste in Spielhallen bevorzugen Selbstsperren, die ihre persönliche Autonomie wahren – Zutrittskontrollen in Spielhallen zur Durchsetzung des Spieler- und Jugendschutzes werden von […] Weiterlesen …

Kai Dolgner: Der neue Stil von Jamaika Über den richtigen Weg mit dem Thema Glücksspiel umzugehen, haben wir uns ja schon öfter auseinandergesetzt. Die Ablehnung des 2. Glücksspieländerungsstaatsvertrages und die Bildung einer Koalition der Glücksspiel-Willigen steht ja schon in ihrem Koalitionsvertrag. Natürlich kann man ihre Auffassung zur Regulierung des Glücksspiels vertreten. Man kann aber auch die gegenteilige Auffassung des weitreichenden Verbotes vertreten, […] Weiterlesen …