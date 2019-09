Umfrage: Hohe Zustimmung für Bündelung mehrerer Glücksspielangebote an einem Ort (Glücksspielbarometer 3/2019) (FOTO)

Breite Akzeptanz für die Idee eines gemeinsamen Angebots mehrererGlücksspielformen an einem Ort.

Mehrheit der Bevölkerung sieht in der Zusammenführung mehrerer

Glücksspielangebote Vorteile für den Spielerschutz und den

behördlichen Vollzug.

Die Idee, unterschiedliche, legale Glücksspiele an einem Ort

gemeinsam anbieten zu können – sogenanntes Pooling -, findet in der

Bevölkerung breite Zustimmung. Das geht aus der neuesten Umfrage

“Glücksspielbarometer – Meinungen zum Thema Glücksspiel” hervor. 81

Prozent stimmen grundsätzlich der Idee zu, dass es staatlich

konzessionierten Anbietern ermöglicht werden sollte, Automatenspiel,

Sportwetten und Lotto gemeinsam an einem Ort in einem

Entertainment-Center anzubieten.

Einen klaren Vorteil durch die Bündelung von Glücksspielformen

erkennt die überwiegende Mehrheit in puncto Spieler- und

Jugendschutz. Demnach sehen 85 Prozent der Befragten darin im Grunde

eine Stärkung der “spielformübergreifenden, ganzheitlichen

Aufklärungsarbeit”. Nur 16 Prozent können darin keinen Vorteil für

den Spieler- und Jugendschutz erkennen. Durch ein derart gebündeltes

Angebot könnten zudem die behördliche Kontrolle und der Vollzug

gestärkt werden. Dieser Aussage stimmt der Großteil der Befragten zu.

Nur 16 Prozent sind der Meinung, dass durch die Zusammenführung die

Überprüfbarkeit des Angebots nicht verbessert werden würde.

Derzeit ist das gemeinsame Angebot mehrerer Glücksspielformen an

einem Ort in Deutschland nicht erlaubt. “Die Politik muss ihre

regulatorischen Scheuklappen ablegen. Die schärfste Waffe im Kampf

gegen das illegale Spiel ist die Attraktivität des legalen Angebots.

Pooling ist hierfür nicht nur eine Möglichkeit sondern vielmehr die

konsequente Umsetzung des Kanalisierungsauftrages, den staatlich

konzessionierte Anbieter gemäß § 1 Glücksspielstaatsvertrag

erfüllen”, kommentiert Dr. Daniel Henzgen, Mitglied der

Geschäftsleitung und Bevollmächtigter für Politik und

Außenbeziehungen bei LÖWEN ENTERTAINMENT, die Ergebnisse.

Für das Glücksspielbarometer wurden von der smartcon GmbH in Mainz

im Auftrag der LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH im Juli 2019 insgesamt 1.000

gestützte Online-Interviews geführt. Die Stichprobe war dabei

repräsentativ quotiert für die Bevölkerung der Bundesrepublik

Deutschland.

