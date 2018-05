Bewerber stellen Vertrauensfrage / viasto-Studie: Bewerber nehmen Datenschutz-Thema im Bewerbungsprozess ernst und misstrauen vor allem ausländischen Arbeitgebern und HR-Dienstleistern

Das Thema Datenschutz ist den Deutschen im

Online-Bewerbungsprozess noch wichtiger als in anderen Bereichen der

Internetnutzung. Das ist das Ergebnis einer Studie des führenden

Video-Recruiting Anbieters viasto. In Zusammenarbeit mit dem

Marktforschungsunternehmen respondi wurden dafür 1.021 Arbeitnehmer

zu ihrer Einstellung zu Datenschutzthemen im Karriereumfeld befragt.

Das Ergebnis: 86 Prozent der Teilnehmer ist Datenschutz rund um ihre

Jobsuche wichtiger als etwa dann, wenn sie im Internet einkaufen oder

sich bei anderen Online-Diensten registrieren. Alarmierend aus Sicht

der Arbeitgeber: 48 Prozent ihrer Bewerber befürchten, dass ihre

Bewerbungsdaten bei den Unternehmen nicht sicher sind. Besonders im

Fokus des Misstrauens: Unternehmen deren Hauptsitze nicht im Ausland

angesiedelt sind.

Deutsche Arbeitgeber mit Vertrauensvorsprung

Fast drei Viertel (73 Prozent) aller befragten Studienteilnehmer

gehen davon aus, dass beispielsweise ausländische Startup-Unternehmen

bei der Bewerbung nicht sorgfältig mit ihren Daten umgehen. Deutschen

Startups unterstellen dies dagegen nur 40 Prozent. Ähnlich ist das

Meinungsbild bei kleinen und mittelständischen Unternehmen: Während

den deutschen KMU´s 40 Prozent der Befragten misstrauen, sind es bei

den ausländischen 59 Prozent – ein Prozent weniger als bei den

Konzernen, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Den deutschen

Konzernen stehen wiederum nur 31 Prozent skeptisch gegenüber. Den

größten Vertrauensvorschuss besitzt hingegen der Öffentliche Dienst,

dem lediglich 22 Prozent einen sorglosen Umgang mit Datenfragen

zutrauen.

Deutsche HR-Dienstleister mit positivem Image

Einen hohen Vertrauensvorschuss besitzen inländische

HR-Dienstleister, wie etwa Anbieter von Bewerbermanagementsystemen

oder Video-Recruiting Lösungen. 76 Prozent der Befragten gehen davon

aus, dass diese vertrauenswürdig sind und entsprechend sorgfältig mit

Datenschutz-Richtlinien umgehen. Zum Vergleich: Dienstleistern aus

dem EU Ausland vertrauen 60 Prozent der Bewerber, US-amerikanischen

Dienstleistern vertrauen gerade einmal 25 Prozent, solchen aus

anderen Staaten außerhalb der EU gar nur 16 Prozent.

„Unsere Studie zeigt, dass Bewerbern das Thema Datenschutz wichtig

ist. Dienstleister wie viasto, die hier zu Hause sind, setzen das

Thema daher auch konsequent um, was wiederum mit einem großen

Vertrauensvorschuss der Kandidaten belohnt wird“, kommentiert Sara

Lindemann, VP Customer Success bei viasto.

Mehr als vier von zehn Bewerbern lesen Datenschutzrichtlinien

Interessant ist indes, wie viele Menschen die Information rund um

das Thema selbst in die Hand nehmen. Immerhin 42 Prozent der Bewerber

lesen während des Bewerbungsprozesses die Datenschutzrichtlinien der

Unternehmen, um sicherzugehen wie mit ihren Daten umgegangen wird.

Zudem erkundigen sich vor allem männliche Bewerber in Foren oder auf

Bewertungsplattformen wie kununu, wie genau es ein Unternehmen mit

den Bewerberdaten nimmt. Trotzdem ist auch der Anteil derjenigen, die

vor der Komplexität des Themas kapitulieren hoch. Denn vier von zehn

Befragten lassen aufgrund dessen gleich von vornherein die Finger

davon. Vor allem einem großen Teil der jungen Menschen zwischen 18

und 29 Jahren ist das Thema indes vollkommen egal. Das jedenfalls

antworteten 28 Prozent der Teilnehmer in dieser Altersklasse.

Die größte Sorge, die Bewerber haben, wenn sie an den Missbrauch

ihrer Daten denken, liegt vor allem in der Angst davor, dass ihre

Daten in den Bewerberdatenbanken gehackt und anschließend für

kommerzielle Zwecke genutzt werden könnten. Für fast ein Drittel der

Befragten (32 Prozent) ist das die bestimmende Gefahr. Einen

Weiterverkauf der Daten befürchten 27 Prozent und eine anderweitige

Nutzung 26 Prozent. Auch in diesem Kontext zeigt sich das große

Vertrauen gegenüber externen HR-Dienstleistern aus Deutschland: Nur

acht Prozent der Befragten glaubt nämlich, dass die HR-Dienstleister

unsorgfältig mit ihren Daten umgehen.

„Kandidaten erwarten von den Unternehmen bei denen sie sich

bewerben, dass diese das Thema Datenschutz ernst nehmen. Wenn das

nicht geschieht, könnte sich das negativ auf die Fähigkeit des

Unternehmens auswirken, Talente an sich zu binden. Dabei sollten

HR-Entscheider zunehmend auch auf die richtige Auswahl ihrer

datenverarbeitenden Dienstleister achten, denn mit den regelmäßigen

Skandalen steigt die Sensibilität der Bewerber diesbezüglich. Für das

Thema Video-Recruiting steht unser Unternehmen viasto für höchste

Sensibilität und IT-Sicherheit – sowohl was die technischen Systeme

angeht als auch bei internen Prozessen. Mit der DSGVO sind die

Anforderungen nochmals gestiegen aber nun auch europaweit

harmonisiert – über beides freuen wir uns sehr“, so Martin Becker,

Geschäftsführer bei viasto. „Bewerber und Arbeitgeber, die unsere

interview suite nutzen können sich darauf verlassen, dass sie

diesbezüglich bei uns absolut sicher sind.“.

Über die Studie

Für die Umfrage befragte das Marktforschungsunternehmen respondi

im Auftrag von viasto 1.021 Arbeitnehmer im Alter von 18-69 Jahren.

Der Befragungszeitraum war Januar 2018. Die Teilnehmer verfügen über

einen akademischen Hintergrund und sind in ganz Deutschland zu Hause.

90 Prozent der Befragten waren zum Zeitpunkt in Vollzeit berufstätig,

10 Prozent in Teilzeit. 60 Prozent der Studienteilnehmer sind Männer,

40 Prozent Frauen.

