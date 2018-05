»Land In Sicht« ? neues Theaterfestival belebt Brandenburger Dörfer

Was haben Paretz, Birkwalde, Quillo und Metzelthin gemeinsam? Sie alle liegen im ländlichen Brandenburg und bilden die Stationen einer ungewöhnlichen Festival-Idee: Für »Land In Sicht« haben sich vier Brandenburger Spielstätten zusammengeschlossen, die eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass die freie Theaterszene Brandenburgs mit Kreativität und Vielfalt punkten kann. An vier Wochenenden präsentieren sie ? allesamt Akteure des Theaterring Brandenburg ? ihr jeweils eigenes Programm mit Theater, Puppenspiel, Musik und Kulinarik. Obendrein laden sie ihr Publikum zum Speed-Dating an die »Lange Theatertafel«. Auftakt des Festivals ist am 26. Mai in der Paretzer Scheune. Es sind Ensembles wie die flunker produktionen aus dem Landkreis Teltow-Fläming oder das Ensemble Quillo aus der Nordwestuckermark, Produktionsstätten wie das Uckermärkische Nationaltheater Kulturgut Metzelthin und Theatergruppen wie theater.land (ehemals LehnschulzenHofbühne Viesen) oder rudolf & voland aus der Region Elbe-Elster. Inspiriert vom Gedanken eines starken gemeinsamen Netzwerks hoben die Akteure des Theaterring Brandenburg Anfang des Jahres kurzerhand das Dörfer-übergreifende Theaterfestival »Land In Sicht« aus der

Taufe.

Besucher und Brandenburger erwartet deshalb in diesem Frühsommer eine ganz besondere Landpartie: Vier Samstage, vier verschiedene Spielstätten, sieben Eigenproduktionen, zwei Premieren, zwei Kindertheaterstücke, zwei Gastspiele und eine alles verbindende »Lange Theatertafel « unter freiem Himmel. »Land In Sicht« zeigt nicht nur, dass Brandenburg außerhalb seiner Städte eine äußerst reiche und vielseitige Kulturszene zu bieten hat. Das Festival versteht sich auch als Mittler für Austausch und Dialog von Einwohnern ländlicher Regionen mit Besuchern aus der Stadt ? und als ein Motor für eine lebendige Dorfkultur.

»Lange Theatertafel«: Kommen wir miteinander ins Gespräch über Land und Leute, Kunst und Natur, Leben hier und dort? Im Zentrum jedes Festivaltages steht die »Lange Theatertafel« ? ein Ort der Begegnung, nicht nur symbolisch. Dörfler und Städter, Künstler und Nicht-Künstler, Alte und Junge, Zugezogene und Alteingesessene kommen sich bei Tischgesprächen und gemeinsamem Essen näher. Das kreative Speed-Dating mit kulinarischer Note, moderiert vom deutsch-französischen Künstlerduo Théâtre Aufil des nuages aus Kirchmöser (Brandenburg/Havel), steht unter dem Motto »Liebe, Land und Leute«.

Die lange Tafel dient sowohl als Bretterbühne für prominente Gäste oder Talente aus der Nachbarschaft als auch als Debattiertisch für das Sehnsuchtsthema »Land«. Für das leibliche Wohl sorgen ehrenamtliche Helfer aus den Dorfgemeinschaften vor Ort.

»Land In Sicht«: Termine & Spielorte:

26. Mai 2018, Paretzer Scheune (Havelland)

02. Juni 2018, Theater rudolf & voland Birkwalde (Elbe-Elster)

23. Juni 2018, Haus Quillo Falkenhagen (Uckermark)

30. Juni 2018, Uckermärkisches Nationaltheater Kulturgut Metzelthin (Uckermark)

Am Theaterprogramm beteiligte Produktionen:

»Die Feuerwehr ist da« ? Oderbruchpavillon & Theater am Rand

»Drei Schwestern« ? theater.land (ehemals LehnschulzenHofbühne Viesen)

»Ahoi ? Achtern liegt ?ne Leiche« ? rudolf & voland

»Das Bestiarium der Emotionen« ? flunker produktionen

»Hase & Igel« (Kinderstück) ? rudolf & voland

»In The Blink Of An Eye« ? Ton und Kirschen Wandertheater

»Regeln des Sommers« ? Ensemble Quillo

»Betti Kettenhemd«, PREMIERE (Kinderstück) ? flunker produktionen

»Scheune frei«, PREMIERE ? Uckermärkisches Nationaltheater Kulturgut Metzelthin

Detaillierte Informationen zum Festivalprogramm und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie

»Land In Sicht« ist ein Festivalprojekt der Initiative Theaterring Brandenburg, unterstützt von der Stiftung Paretz und

gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die Initiative zielt ab auf einen Dreiklang aus

Netzwerkbildung, kooperativem Kulturmarketing und mehr Bürgerteilhabe in den ländlichen Regionen vor Ort. Weitere

Informationen zum Theaterring Brandenburg, seinen Akteuren und Standorten finden sie hier.

Pressekontakt

Kirsten Herkenrath

Telefon 0177 823 22 23

theaterring@stiftung-paretz.de

Projektleitung

Kerstin A. Dorscht

Theaterring Brandenburg ? Stiftung Paretz ? Rathausstr. 3b ?14669 Ketzin OB

Telefon 0177 651 26 77

kerstin.dorscht@stiftung-paretz.de

www.theaterring-brandenburg.de

»Land In Sicht«

Theaterfestival in Brandenburg ? 26.05. bis 30.06.18

Programmübersicht

Samstag, 26. Mai 2018

Paretzer Scheune, Werderdammstraße 1b, 14669 Ketzin (Havelland)

16.00 Uhr Eröffnung durch die Schirmherrin des Festivals Dr. Helga Breuninger

16.15 Uhr »Die Feuerwehr ist da« / Produktion: Oderbruchpavillon mit dem Theater am Rand

17.30 Uhr »Die Lange Theatertafel« ? Speed-Dating zum Thema Liebe, Land und Leute

19.30 Uhr Anton Tschechows »Drei Schwestern« / Produktion: theater.land (eh.

LehnschulzenHofbühne Viesen)

Samstag, 02. Juni 2018

Theater rudolf & voland Birkwalde, Lindenstr. 12, 03249 Sonnewalde ? OT Birkwalde, (Elbe-Elster)

17.00 Uhr »Ahoi ? Achtern liegt ?ne Leiche« ? Ein maritimer Puppenkrimi für Erwachsene /

Produktion: rudolf & voland

18.30 Uhr »Die Lange Theatertafel« ? Speed-Dating zum Thema Liebe, Land und Leute

20.30 Uhr »Das Bestiarium der Emotionen« / Produktion: flunker produktionen

Samstag, 23. Juni 2018

Haus Quillo, Quillowstraße 47, 17291 Nordwestuckermark ? OT Falkenhagen (Uckermark)

16.00 Uhr »Hase & Igel« ? ein Stück für Kinder / Produktion: rudolf & voland

17.00 Uhr »In the blink of an eye« / Produktion: Ton und Kirschen

18.30 Uhr »Die Lange Theatertafel« ? Speed-Dating zum Thema Liebe, Land und Leute

20.30 Uhr »Regeln des Sommers« / Produktion: Ensemble Quillo

Samstag, 30. Juni 2018

Uckermärkisches Nationaltheater Kulturgut Metzelthin, Dorfstraße 10, 17268 Templin ? OT

Metzelthin (Uckermark)

16.00 Uhr »Betti Kettenhemd« (Premiere) ? ein Stück für Kinder / Produktion: flunker

produktionen

17.30 Uhr »Die Lange Theatertafel« ? Speed-Dating zum Thema Liebe, Land und Leute

20.00 Uhr »Scheune Frei« (Premiere) ? eine neue Show des Ensembles Kulturgut Metzelthin /

Produktion: Uckermärkisches Nationaltheater Kulturgut Metzelthin

22.00 Uhr »the hinking sinking ladies« ? Festival-Abschlusskonzert mit Tanz in der Scheune

Detaillierte Informationen zum Festivalprogramm und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie

Theaterring Brandenburg

c/o STIFTUNG PARETZ

Treuhandstiftung der Breuninger Stiftung GmbH Stuttgart

tel 0177 651 26 77

Rathausstr. 3b. 14669 Ketzin OB

https://www.facebook.com/…