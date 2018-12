Bewerbungsstart beim Deutschen Arbeitsschutzpreis 2019

Am 01.12.2018 startet die Bewerbungsphase für den

Deutschen Arbeitsschutzpreis 2019. Der Preis ist die große,

branchenübergreifende Auszeichnung für vorbildliche technische,

strategische, organisatorische und kulturelle Lösungen rund um

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Interessierte können sich

bis zum 1. März 2019 unter www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de

bewerben.

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis zeichnet in Deutschland ansässige

Unternehmen aller Größen und Branchen sowie Einzelpersonen aus, die

sich in besonderem Maße für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

engagieren. Der Preis zeigt Wege auf, vorausschauend und effektiv mit

den Herausforderungen rund um Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit umzugehen. Im Mittelpunkt steht die Botschaft, dass sich

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit System auszahlen. – Sie

schützen die Beschäftigten und sichern so die Wettbewerbsfähigkeit

des Unternehmens.

In fünf Kategorien werden 2019 vorbildlich entwickelte und gelebte

Lösungen prämiert werden: Von weitreichenden Managementlösungen über

kreative und innovative Lösungen auf Betriebsebene, von verhaltens-

und verhältnisändernden Maßnahmen bis hin zu Maßnahmen, die Schutz,

Sicherheit und Gesundheit des Einzelnen betreffen. Ein

Start-up-Betrieb wird mit einem zusätzlichen Stiftungspreis der Messe

Düsseldorf ausgezeichnet.

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis 2019 wird am 5. November 2019 im

Rahmen einer feierlichen Preisverleihungszeremonie auf der Fachmesse

A+A in Düsseldorf öffentlich überreicht. Bewertet werden die

eingereichten Beiträge von einer unabhängigen Expertenjury, der

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Wissenschaft

angehören. Insgesamt gibt es Preisgelder im Wert von 50.000 Euro zu

gewinnen.

Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist Teil der Gemeinsamen Deutschen

Arbeitsschutzstrategie (GDA). In der GDA führen das Bundesministerium

für Arbeit und Soziales (BMAS), der Länderausschuss für Arbeitsschutz

und Sicherheitstechnik (LASI) und die Deutsche Gesetzliche

Unfallversicherung (DGUV) ihre Aktivitäten rund um den betrieblichen

Arbeitsschutz zusammen. Sie richten gemeinsam den Deutschen

Arbeitsschutzpreis aus.

Offizieller Medienpartner des Deutschen Arbeitsschutzpreises ist

die Messe Düsseldorf. Als langjähriger Veranstalter der A+A

unterstützt die Messe Düsseldorf im Bereich der Preis- und

Veranstaltungskommunikation die Zielsetzungen der Ausrichter rund um

das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Pressekontakt:

Stefan Boltz

Pressesprecher

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

030-130011414

presse@dguv.de

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell