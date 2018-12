SÜDWIND-Videoreihe Migration und Flucht verstehen

Rund um die Themen Migration und Flucht ranken sich

viele Halb- und Unwahrheiten. Menschen werden in Schubladen von

„guten“ und „schlechten“ Flüchtlingen gesteckt, fremdenfeindliche

Äußerungen sind nahezu salonfähig geworden. Anlässlich der

bevorstehenden Unterzeichnung des Globalen UN-Vertrags zu Migration

und gegen einen populistischen Diskurs startet SÜDWIND heute eine

einwöchige Videoreihe unter dem Titel „Migration und Flucht

verstehen“. In zehn Videos erläutert SÜDWIND kurz und leicht

verständlich Hintergründe und Zusammenhänge von Migration und Flucht.

In den insgesamt zehn Videos von 3-5 Minuten Dauer, von denen

zwischen dem 03. und dem 07. Dezember täglich zwei auf der Website

und dem YouTube-Kanal von SÜDWIND veröffentlicht werden, erläutert

SÜDWIND Themen wie Globale Ungleichheit, Klimawandel oder Kriege als

auslösende Faktoren von Migration und Flucht. Teilaspekte wie

Arbeitsmigration, die Bedeutung von Heimatüberweisungen und die

Migration von Frauen werden ebenfalls beleuchtet. Vor allem aber

werden Menschenrechte und die Sicherheit auf dem Migrationsweg als

Säulen einer humanen globalen Migrationspolitik in den Vordergrund

gestellt.

„Migration und Flucht sind Themen, die unsere Gesellschaft

polarisieren wie kaum ein anderes Thema. Fremdenfeindlichkeit,

Abschottung gegenüber Anderen, aber auch Gleichgültigkeit gegenüber

dem, was in anderen Regionen der Welt passiert, scheinen in unserer

Gesellschaft zuzunehmen und scheinen auch von immer mehr Menschen

geteilt zu werden“, sagt Dr. Sabine Ferenschild von SÜDWIND. „Dagegen

wollen wir Hintergründe und Fakten setzen, wollen aufklären darüber,

wie es mit Migration und Flucht weltweit aussieht.“ In den Videos

werden Empfehlungen für eine humane, auf Menschenrechten basierende

Migrationspolitik gegeben, aber auch die gesamtgesellschaftliche

Aufgabe des Kampfes gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit betont.

Mit Links zu ausgewählten Begleitmaterialien zu jedem Video können

die ZuschauerInnen das jeweilige Thema vertiefen. Auf Wunsch stellen

wir zur weiteren Verbreitung gerne auch die Videodateien zur

Verfügung.

SÜDWIND-Website:

www.suedwind-institut.de

YouTube-Kanal von SÜDWIND:

https://www.youtube.com/user/SuedwindInstitut

Kontakt:

Dr. Sabine Ferenschild

SÜDWIND

Tel.: 0228-763698-16

ferenschild@suedwind-institut.de

Original-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell