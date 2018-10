Bilanz zum Ende der ersten AÜG-Höchstüberlassungsdauer: Viel Bürokratie für die Zeitarbeitsunternehmen, aber die Arbeitnehmer haben kaum Vorteile durch die neue Regelung

Seit April 2017 gilt das neue

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) mit einer

Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Nach Ende der

Höchstüberlassungsdauer dürfen die entliehenen Mitarbeiter nicht mehr

bei demselben Unternehmen arbeiten, ohne dort fest angestellt zu

sein. Am 1. Oktober waren die ersten Zeitarbeiter nun von dieser

Regelung betroffen. Alleine bei der ManpowerGroup waren das in

Deutschland rund 1.800 Beschäftigte. Diese Zeitarbeiter mussten ihren

Arbeitsplatz wechseln und zum Teil dadurch entstehende Nachteile

verkraften. Einige wurden auch in den Betrieben übernommen, in der

Regel allerdings nur mit befristeten Arbeitsverträgen.

Im vergangenen Jahr wurde das Gesetz zur Leiharbeit reformiert.

Das neue AÜG beinhaltet vor allem Änderungen zur gleichen Bezahlung

von Festangestellten und Leiharbeitern („Equal Pay“) sowie eine

Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten beim selben Arbeitgeber. Nach

Ablauf dieser Frist müssen sie bei einem anderen Entleiher eingesetzt

werden. Für rund 1.800 von der ManpowerGroup entsandte Mitarbeiter

endeten diese 18 Monate zum ersten Mal nach der Gesetzesreform am 1.

Oktober. Zeit für eines der großen deutschen Zeitarbeitsunternehmen,

die Frankfurter ManpowerGroup, Bilanz zu ziehen und die Neuregelung

in der Praxis zu betrachten.

Die gute Nachricht: Alle von der Höchstüberlassungsdauer

betroffenen Mitarbeiter der ManpowerGroup haben Jobangebote bei

anderen Firmen erhalten. Es musste kein Mitarbeiter aufgrund der

Neuregelung des AÜG entlassen werden. Trotzdem sieht die

ManpowerGroup das Gesetz kritisch: „Dem Engagement unserer

Mitarbeiter in unseren Niederlassungen in ganz Deutschland haben wir

es zu verdanken, dass allen Mitarbeitern neue Angebote bei anderen

Kunden von uns gemacht werden konnten“, sagt Herwarth Brune, der

Vorsitzende der Geschäftsführung bei der ManpowerGroup Deutschland.

„Aber natürlich ist das mit einem unglaublichen bürokratischen

Aufwand verbunden und hat auch Nachteile für Kunden und Mitarbeiter.

Gewinner gibt es dabei wenige.“ Einige Zeitarbeitnehmer konnten auch

von den Kundenunternehmen übernommen werden, in der Regel allerdings

nur in unsichere, befristete Arbeitsverhältnisse.

Equal Pay nicht einfach festzulegen

Höchstüberlassungsdauer und Equal Pay sind nur die letzten in

einer Kette von komplexen gesetzlichen Regelungen zur Zeitarbeit. Die

nötigen Anpassungen der Systeme ist immer wieder mit hohen

Investitionen beim Personaldienstleiter ManpowerGroup verbunden. So

mussten die Entleiher für Equal Pay transparent offenlegen, wie viel

ein vergleichbarer Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft verdient.

Diese Vergleichsentgeltabfrage seitens der Zeitarbeitsfirmen ist

jedoch gar nicht so einfach zu beantworten. Der „vergleichbare

Mitarbeiter“ muss zunächst definiert werden, auch hinsichtlich

Qualifizierungsgrad, Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit. „Der

Aufwand war enorm, davon hatten unsere Mitarbeiter erstmal nichts,“

sagt Herwarth Brune, „Im Gegenteil, wer nach 18 Monaten zu einem

neuen Arbeitsplatz bei einem anderen Entleiher wechseln muss, fängt

möglicherweise wieder bei null an.“ Denn Equal Pay muss gesetzlich

meist erst ab 9 Monaten Beschäftigungsdauer gezahlt werden. Für den

Zeitarbeiter lohnt es sich also, länger bei einem Entleiher

beschäftigt zu sein.

Höchstüberlassungsdauer ohne positiven Nutzen für die Zeitarbeit

Durch die Höchstüberlassungsdauer muss die ManpowerGroup ihren

Zeitarbeitern neue Arbeitsplätze bei anderen Arbeitgebern vermitteln.

Neben dem bürokratischen Aufwand für den Personaldienstleister

bedeutet das auch, dass das bisherige Unternehmen nach 18 Monaten

zuverlässige, eingearbeitete Beschäftigte verlieren und neue

Zeitarbeitnehmer erst wieder einarbeiten muss. „Selbstverständlich

führt das auch dazu, dass einige Zeitarbeiter übernommen und fest

angestellt werden. Aber viele Unternehmen können sich diese

Festanstellungen nicht leisten, sei es wegen schwankender

Auftragslage, Saisongeschäften oder ihrer internationalen

Geschäftsstrategie“, so Brune. Also werden bisherige durch neue

Zeitarbeiter ausgetauscht.

Betrachtet man die Wirkung der Höchstüberlassungsdauer nach

Qualifizierung der Arbeitnehmer, zeigt sich, dass niedriger

qualifizierte Beschäftigte durchschnittlich weniger als 18 Monate bei

einem Betrieb bleiben. Sie werden durch die Höchstüberlassungsdauer

also meist weder betroffen noch besonders geschützt. Im Gegenteil:

Manche Fortbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen lohnen sich durch

die Höchstüberlassungsdauer nicht mehr, da die Mitarbeiter nicht

lange genug im Unternehmen bleiben können.

Höher qualifizierte Arbeitnehmer werden zwar öfter von der

Höchstüberlassungsdauer betroffen, brauchen diesen Schutz aber meist

gar nicht. „Diese Fachkräfte können selbst entscheiden, ob sie in

Zeitarbeit tätig sind oder nicht. Wenn sie ohnehin Equal Pay

bekommen, gibt es häufig keinen Grund, sich fest anstellen zu

lassen,“ so Brune. Im Bereich der Fachkräfte wird häufig bereits

früher als gesetzlich vorgeschrieben Equal Pay bezahlt, um die

gesuchten Mitarbeiter am Arbeitsmarkt überhaupt gewinnen zu können.

Die Höchstüberlassungsdauer bedeutet für diese Fachkräfte im Grunde

nur eine Beschränkung ihrer freien Berufsausübung.

Im Jahr 2020 sieht der neue Koalitionsvertrag eine Evaluierung des

AÜG vor. Bis dahin müssen alle Beteiligten die aktuelle Fassung mit

all ihren Konsequenzen umsetzen. Auch um dann eine sinnvolle

Bewertung und Neuregelung im Sinne der Betroffenen anzustreben.

