Biologisch und gesund leben – Ratgeber zur Klimarettung

Menschen hatten in den letzten Monaten dank der Covid19-Krise mehr Zeit, um sich mit dem Zustand des Planeten auseinander zu setzen. Gerade wegen der Herkunft des Virus wurde immer mehr Menschen auch klar, dass vieles so nicht weitergehen kann, wie z.B. die Massentierhaltung. Doch die meisten Menschen wissen nicht, dass sie selbst die Möglichkeit haben, positiv auf die Zukunft des Planeten zu wirken. Die Autorin will mit ihrem Buch zeigen, wie die Leser täglich aktiv mithelfen können, um das Klima zu schützen und die Zukunft der Kinder zu retten. Sie lernen in diesem Buch die Inhaltsstoffe und Heilwirkungen von biologischen Lebensmitteln und Kräutern kennen, sowie energiesparendes Kochen. Außerdem erfahren sie, wie sie ihr Immunsystem z. B. gegen den Corona-Virus stärken können.

Die Leser des interessanten Buchs “Biologisch und gesund leben” von Eva Maria Schalk lernen zudem, warum sie auf die giftigen und umweltbelastenden Produkte der Massentierhaltung verzichten sollten. Sie erfahren u. a. auch mehr über neue hoffnungsvolle Erkenntnisse über das Autofahren, das Fliegen und den Schiffsverkehr. Das Buch richtet sich vor allem an Menschen, die an der Klimarettung interessiert sind, aber nicht wirklich sicher sind, wo sie selbst anfangen könnten.

“Biologisch und gesund leben” von Eva Maria Schalk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08053-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de