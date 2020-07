Die CO2-Falle – Deutsche Klimapolitik und ihre Folgen

Rolf Bergmeier greift in seinem Buch ein Thema auf, das aktueller nicht sein könnte: Die Umweltpolitik. Doch er hinterfragt viele Aspekte, die als unumstößlich gelten, ungewöhnlich kritisch. Dazu gehört unter anderem der Ausstieg aus der Kohle- und Nuklearindustrie. Während viele seiner Kollegen dies begrüßen, fürchtet der Autor negative Folgen für die Wirtschaft. Seiner Ansicht nach wurde das Wohl der Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr so stark gefährdet wie in den letzten Jahren. Zudem stellt der Autor den Nutzen der “großen Transformation” in Frage. Denn laut seinen Berechnungen wird der atmosphärische Anteil des menschengemachten CO2 gerade einmal um ein tausendstel Prozent sinken. Ist der Mensch also tatsächlich die Hauptursache der Erderwärmung? Dieser und anderer Fragen zur Umweltpolitik der deutschen Regierung geht der Autor in seinem neuesten Buch nach.

Rolf Bergmeier wurde 1940 geboren und war viele Jahre lang in einer Unternehmensberatung tätig. Später absolvierte er in Mainz ein Studium der Geschichte und Philosophie und nahm in der Folge seine Tätigkeit als Schriftsteller auf. Dabei legt er seinen Schwerpunkt auf den politisch-strategischen und kulturhistorischen Bereich.

"Die CO2-Falle" von Rolf Bergmeier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00705-5 zu bestellen.

