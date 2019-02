Birgit Bessin: „Umgehender Anschlag auf AfD-Büro – Anstiftung des CDU-Bürgermeisters von Cottbus zeigt Wirkung“

Im direkten zeitlichen Zusammenhang mit einer vom

Verfassungsschutz in Cottbus zum Thema „Rechtsextremismus“

organisierten Veranstaltung und der jüngsten Verunglimpfung der AfD

und ihrer Wähler durch OB Kelch hat es einen Anschlag auf das

gemeinsame Bürgerbüro von AfD-Landtags- und Bundestagsfraktion in der

Cottbuser Mühlenstraße gegeben.

Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im

Landtag Brandenburg, Birgit Bessin:

„CDU-Oberbürgermeister Kelch hatte kurz vor der Tagung verkündet,

er würde sich dafür einsetzen, dass –rassistische Kräfte der AfD in

… (Cottbus) keinen Millimeter Boden gewinnen.– Seine durch nichts

zu begründende Hetze gegen die AfD hat zum vermutlich gewünschten

Ergebnis geführt: Unser Bürgerbüro ist sofort danach – in der

vergangenen Nacht – zum wiederholten Male angegriffen worden. Die

Fensterscheiben wurden beschmiert, ein Hakenkreuz auf die

Schaufensterscheibe gesprüht. Neu ist, dass für den Angriff erstmals

auch arabische Schriftzeichen verwendet wurden. Ich sehe hier

Bürgermeister Kelch in der direkten Verantwortung. Herr Kelch: Sie

hetzen mit Ihren unbedachten und unqualifizierten Äußerungen die

Bürger gegen die einzig wahrnehmbare politische Opposition in

Brandenburg auf und heizen in Cottbus eine Pogromstimmung gegen die

AfD und ihre Unterstützer an. Sie spalten unsere Gesellschaft für

ihre mehr als durchsichtigen kurzfristigen Ziele. Hören Sie auf

damit! Noch richtet sich die Gewalt gegen Sachen – wenn Sie so weiter

machen, werden bald Menschen zu Schaden kommen. Sie sind führender

Kopf einer –christlichen– Partei. Verhalten Sie sich auch so und

beenden Sie Ihre Hetze!“

