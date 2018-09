Birgit Bessin: „Woidkes Linke-Lückenfüllerin – eine Gesundheitsministerin ohne Kompetenz und Erfahrung“ (FOTO)

Die Vorstellung der neuen Gesundheitsministerin Karawanskij(Linke) kommentiert die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende imLandtag Brandenburg, Birgit Bessin:

„Die Linke hat mit Susanna Karawanskij aus Sachsen, aktuell

Referentin im Bundestag, Noch-Ministerpräsident Woidke für seine

Restlaufzeit eine Gesundheitsministerin aufgenötigt, die weder von

Brandenburg noch von Verwaltung Ahnung hat, dafür aber „bisher …

auch mit den Themen Arbeit und Gesundheit wenig am Hut hatte“, wie

die Märkische Allgemeine so treffend die Golze-Nachfolgerin

beschreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Karawanskij als

Lückenfüllerin der Linken die immensen Herausforderungen in den Griff

bekommen will. Neben der detaillierten Aufklärung des Pharmaskandals

auch noch die Verwaltung des Ministeriums neu aufzustellen und

gleichzeitig die Mängel bei der Arzneimittelaufsicht abzustellen –

für all diese Herausforderungen verfügt die neue

Gesundheitsministerin nicht über die notwendige Erfahrung und

Qualifikation. Für die Brandenburger verheißt dieser Mangel an

Kompetenz angesichts der enormen Verantwortung für Gesundheit und

Leben nichts Gutes. Hier wurde mal wieder dem rot-roten

Parteienproporz Vorrang vor einer verantwortungsbewussten Lösung

gegeben. Oder findet sich bei den Genossen wirklich niemand mehr, der

zumindest halbwegs kompetent ist und ein Ministeramt unter einem

SPD-Ministerpräsidenten anstrebt?“

Pressekontakt:

Detlev Frye

Telefon (0331) 966-1880

E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de

Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:

https://www.presseportal.de/nr/130777

Soziale Medien:

Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion

Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de

Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB

Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell