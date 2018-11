BKK-Gesundheitsreport / Bayern geht–s gut, Oberbayern geht–s noch besser / Große Unterschiede nach Branchen- und Diagnosegruppen

Die krankheitsbedingten Fehltage bleiben in Bayern

niedrig: Durchschnittlich für 15,48 Tage reichte ein Mitglied der

Betriebskrankenkassen (BKK) 2017 eine

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein. Mit einem entsprechenden

Krankenstand von 4,24 Prozent verbuchen die Bayern nach

Baden-Württemberg und Hamburg die geringsten Auszeiten im

bundesweiten Vergleich. Große Unterschiede gibt es aber in Bayern

selbst: Die Menschen in Oberfranken fehlen fast fünf Fehltage mehr

als in Oberbayern. Und auch wer beruflich viel unterwegs ist hat

einen überdurchschnittlichen Krankenstand. Heute stellt der BKK

Dachverband den BKK Gesundheitsreport 2018 vor. Der BKK Landesverband

Bayern begleitet dies mit der regionalen

Arbeitsunfähigkeits-Statistik (AU).

Gesunder Süden

Das seit Jahren bekannte Nord-Süd-Gefälle besteht im Freistaat

fort. Oberbayern zählt nur 13,54 Fehltage, dabei stechen auf

Kreisebene München und sein Speckgürtel heraus: Starnberg hat

bayernweit mit 10,40 Tagen den niedrigsten Wert. Dagegen liegt

Oberfranken bei der BKK-Statistik mit 18,27 AU-Tagen erneut an

letzter Stelle. Der Kreis mit den absolut meisten Fehltagen liegt

jedoch mit Straubing in Niederbayern mit 21,06 Tagen. Eine

Gesamtübersicht der regionalen bayerischen AU-Statistik bietet der

Tabellenanhang.

Postdienste, Fernverkehr, Abfallentsorgung mit hohen Fehltagen

Das Paket- und Briefträgergewerbe ist gemeinhin als Knochenjob

bekannt. Entsprechend hoch fallen die Fehlzeiten mit 23,54 Tagen in

Bayerns Postdiensten aus. Zu den belastenden Jobs zählen auch

Kraftfahrerberufe (23,32 Fehltage) und Tätigkeiten in der

Abfallbearbeitung (22,18 Tage). Unter zehn AU-Tagen im Jahr liegen

dagegen freiberufliche wissenschaftliche und technische

Dienstleistungen. Ebenso Mitarbeiter in der Informations- und

Datenverarbeitung sowie im Verlags- und Medienwesen melden sich

vergleichsweise selten krank.

Atemwegserkrankungen besonders häufig – psychische Erkrankungen

besonders langwierig

Schnupfen, Grippe und Co. sind besonders häufig der Grund für

Fehlzeiten am Arbeitsplatz. In Bayern kommen auf 100 BKK-Mitglieder

rund 37 Fälle mit Atemwegserkrankungen. Krankheiten des Muskel- und

Skelettsystems wie Rückenschmerzen sind mit 20 Fällen je 100

BKK-Mitglieder zwar deutlich seltener, sie bilden aber mit

durchschnittlich 19,3 Tagen je Fall zusammengenommen die bedeutendste

Diagnosegruppe. Hinsichtlich der Krankheitsdauer sind psychische

Erkrankungen nach wie vor führend: Im Durchschnitt liegt die

Falldauer einer depressiven oder sonstigen psychischen Erkrankung in

Bayern bei 38,2 Tagen.

Hintergrund zu den Daten:

Der BKK Gesundheitsreport analysiert seit über vierzig Jahren die

krankheitsbedingten Fehlzeiten in Deutschland. In die repräsentative

Auswertung der 2017er-Zahlen aus Bayern gingen

Arbeitsunfähigkeitsdaten von rund 1,1 Mio. BKK-Mitgliedern (ohne

Rentner) ein. In Bayern leben rund 2,4 Millionen Menschen, die bei

einer Betriebskrankenkasse versichert sind. Der Krankenstand ist der

prozentuale Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage je Mitglied an 365

Kalendertagen.

Weiteres Zahlenmaterial auf den Presseseiten unter

www.bkk-bayern.de.

Pressekontakt:

Manuela Osterloh

Pressesprecherin

Leitung Kommunikation

Tel.: +49 89 74579-421| Fax: +49 89 74579-55421

E-Mail: osterloh@bkk-lv-bayern.de | www.bkk-bayern.de

E-Mail: presse@bkk-lv-bayern.de

BKK Landesverband Bayern | Züricher Str. 25 | 81476 München

Körperschaft des öffentlichen Rechts | Vorständin: Sigrid König

Original-Content von: BKK Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell