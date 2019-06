Blut spenden, Leben retten: Blutspendenaktion bei Santander (FOTO)

– 194 Santander Mitarbeiter spenden über 100 Liter Blut– Größte Blutspendenaktion in der Region

Santander Mitarbeiter stellen Blut für lebensrettende Maßnahmen

zur Verfügung – und das schon zum zwölften Mal in Folge. Zum Auftakt

der diesjährigen Santander-Woche stellten die Mitarbeiter in

Mönchengladbach dabei erneut eine der größten Blutspendenaktionen in

der Region auf die Beine. Knapp 200 Mitarbeiter spendeten heute über

100 Liter Blut, unter ihnen über 40 Neuspender.

Mobiles Blutspenden, das haben die geschulten Helfer des Deutschen

Roten Kreuzes (DRK) auch in diesem Jahr bei Santander ermöglicht. Die

Räumlichkeiten der Unternehmenszentrale und des Gebäudes am Nordpark

wurden heute für einen Tag zur Blutspendenzentrale umfunktioniert.

Neben den Helfern des DRK sorgten passende Hilfsmittel wie zum

Beispiel Liegen und medizinische Gerätschaften für einen

reibungslosen Ablauf. Santander Mitarbeiterin Elena Holzweiler

beteiligte sich bereits zum dritten Mal an der Blutspendenaktion

ihres Arbeitgebers: „Es ist schon beeindruckend, dass jedes Jahr so

viele Kollegen an der Blutspende teilnehmen. Ich finde es klasse,

dass mir innerhalb des Unternehmens die Möglichkeit geboten wird,

mich auf diese Weise für andere Menschen einzusetzen.“

Das DRK sammelt circa 70 Prozent des Blutes für die nationale

Patientenversorgung und zählt somit zum größten Anbieter des

lebensrettenden Spenderblutes. Statistiken belegen jedoch einen

Rücklauf der Spenderzahlen: Während die die ältere Generation das

regelmäßige Blutspenden für selbstverständlich hält, gilt das für die

Jüngeren tendenziell weniger. Um auch diese Zielgruppe besser zu

erreichen, bietet das DRK auch eine App an, in der potenzielle

Spender unkompliziert und schnell Termine in der Umgebung finden und

sich für die Blutspende anmelden können.

Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.de

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und

Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn

Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am

Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,

verfügt Santander Ende 2018 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagen

und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hat weltweit

etwa 144 Millionen Kunden, 13.000 Filialen und rund 200.000

Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte Santander einen zurechenbaren

Gewinn von 7,81 Milliarden Euro, eine Steigerung um 18 Prozent zum

Vorjahr.

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl

zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-

und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche

Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder

persönlich in der Filiale – Santander hat ein Service- und

Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zur

Baufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum

abdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängige

Finanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Die

hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren

Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter

www.santander.de

Pressekontakt:

Janette Nelleßen

Communications

02161 690-6594

janette.nellessen@santander.de

Original-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell