Frankfurter Rundschau: Die Lüge der Generäle

Kaltschnäuziger geht es nicht mehr. Am

Montagmorgen zeigten die sudanesischen Generäle ihr wahres Gesicht:

Sie ließen ihre uniformierten Schergen los, damit diese dem Sit-in

vor dem Hauptquartier der Streitkräfte in Khartum unter Einsatz von

scharfer Munition ein Ende bereiten. Mehr als ein Dutzend junger

Männer, Frauen und Kinder wurden erschossen, viele Dutzende verletzt

und mit Prügeln traktiert. Ihr Verbrechen: Nach einer 30-jährigen

Militärdiktatur wollten sie sich nicht mehr länger von raubgierigen

und blutrünstigen Offizieren beherrschen lassen. Nun tut die Armee

so, als ob sie mit dem Vorfall nichts zu tun hätte: Eine Lüge. Wie

der eskalierte Machtkampf weiter gehen wird, ist derzeit noch offen.

Was jedoch schon fest steht: Sowohl die Afrikanische Union wie ihr

europäisches Pendant haben völlig versagt. Seit Wochen war abzusehen,

dass die Militärs nicht von der Macht lassen wollten. Aber keiner hat

sie dazu gedrängt, ihr unverschämtes Ansinnen fallen zu lassen.

