NRZ: Einfach grüner sein hilft der CDU nicht – von MANFRED LACHNIET

Früher hießt es, dass eine Europawahl sowieso nichts

bewege. Welch ein Irrtum: Nach nur sechs Tagen stürzt die SPD in die

Krise, die CDU ist hochnervös. Weil beide Parteien deutlich an die

Grünen verloren haben, übertrumpft man sich nun mit „grünen“ Ideen.

Die CDU stellt den Klimaschutz heraus. Die SPD macht von der

Durchsetzung der Klimaziele sogar die GroKo abhängig. Als wenn das

noch eine Rolle spielt… Dennoch: Der allgemeine Grün-Schwenk mag

gut gemeint klingen, die Wähler wird–s aber kaum überzeugen. Wer

jahrelang alternative Energien oder weniger Spritverbrauch als

spinnerte Ideen belächelt und die „Fridays für Future“-Schüler für

unterrichts-faul hält, der hat den Wandel in der Bevölkerung nicht

mitbekommen. Zudem geht es ums Auftreten und um politische Sprache:

Habeck und Baerbock wirken einfach moderner als Scholz oder AKK. Doch

während die SPD nun dicht am Abgrund steht, dürften die Grünen für

die CDU schon bald Koalitionspartner sein. Also Wandel durch

Annäherung? Das wird in der CDU nicht so leicht funktionieren. Denn

die Partei hat starke konservative Kräfte, die den Klimaschutz für

übertrieben halten und die lieber auf Marktwirtschaft, Sicherheit und

Werte setzen. Überhaupt fragen sich viele Wähler und

Parteimitglieder, was nach Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht,

Einführung der Homo-Ehe, Mütterrente oder Asyl-Hickhack das Wesen der

CDU ist. Merkel hat diesen Kern unkenntlich gemacht, weil sie meist

taktisch und pragmatisch entschieden hat. Echte Überzeugung stand nur

selten dahinter. Auch deshalb haben eine Million CDU-Wähler nun grün

abgestimmt. Die Lehre daraus? Es hilft der CDU nicht, wenn sie

einfach nur grüner sein will. Attraktiv wird man nicht durch

Nachmachen, sondern durch eigene Ideen und glaubhaftes Auftreten.

Weil konservativ „bewahren“ bedeutet, sollte sich das leicht auf die

Natur übertragen lassen. Baden-Württemberg zeigt, dass Schwarz-Grün

funktionieren kann. Allerdings steht dort ein Grüner an der Spitze.

