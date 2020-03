Britta Frielingsdorf ist neue Beauftragte für Gleichstellung im WDR

Britta Frielingsdorf (57) ist seit dem 1. März 2020 neue Beauftragte

für Gleichstellung im WDR. Sie folgt damit Brigitte Häring nach, die

das Amt zuvor sechs Jahre inne hatte und künftig als Programmkauffrau

in der Abteilung Ressourcensteuerung & Herstellung der Direktion NRW,

Wissen und Kultur tätig sein wird.

Die Beauftragte für Gleichstellung wird vom Intendanten berufen und

berät und unterstützt die Geschäftsleitung bei der Umsetzung der

Gleichstellungsziele des WDR. Darüber hinaus berät sie

Mitarbeiter*innen und Fachbereiche der Direktionen und setzt sich für

die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein.

“Wir haben in 30 Jahren Gleichstellung von Frauen und Männern im WDR

viel erreicht. Und gleichzeitig bleibt viel zu tun”, sagt Britta

Frielingsdorf. “Gleichstellung ist für alle da. Für Frauen und Männer

und für alle, die sich nicht als Frauen oder Männer definieren.”

Gleichstellung bedeutet für Britta Frielingsdorf viel mehr, als nur

eine Quote zu erfüllen, auch wenn diese immer noch notwendig sei.

“Wir brauchen Lösungen, um systemische, strukturelle Mechanismen

auszuräumen, die auch dann existieren, wenn alle wohlwollend sind”,

sagt die neue Beauftragte für Gleichstellung. Zum Beispiel gebe es im

deutschen Fernsehen immer noch zu wenige Hauptakteurinnen und

Protagonistinnen, wie die Studie “Audiovisuelle Diversität” vor zwei

Jahren gezeigt habe.

Mit ihrem Studium der Soziologie in Mainz und Frankfurt legte Britta

Frielingsdorf bereits früh einen Schwerpunkt auf Gender Studies,

Chancengleichheit und Medienwirkung. Sie war eine der ersten

Absolventinnen am ersten Lehrstuhl für Frauen und

Geschlechterforschung in der Bundesrepublik. 1990 kam Britta

Frielingsdorf zum WDR und arbeitete in der Medien-, Sozial- und

Publikumsforschung. Es folgten Stationen in der Hörfunkdirektion und

bei 1LIVE, bevor sie in die Hauptabteilung Zentrale Aufgaben Hörfunk

wechselte und viele Jahre Führungserfahrung sammelte. Seit Juni 2016

ist sie Diversity Managerin und wird diese Themen auch weiterhin im

WDR mit vorantreiben.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4538901

OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell