Brüderle: „Die Bringschuld liegt bei den Gewerkschaften!“ / bpa Arbeitgeber zu Forderungen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die Pflegearbeitgeber müssten Tarifstrukturen schaffen

Zur Forderung von Bundesarbeitsminister Hubertus

Heil, die Arbeitgeber in der Pflege müssten Strukturen für

Tarifverträge mit Gewerkschaften schaffen, erklärt bpa

Arbeitgeberverbandspräsident Rainer Brüderle:

„Das ist eine wohlfeile Forderung, die leider völlig an der

Realität in den Betrieben vorbei geht. Die Bringschuld für die

Schaffung von Tarifstrukturen liegt bei den Gewerkschaften. In der

privaten Pflege, die vor allem mittelständisch und inhabergeführt

geprägt ist, sind wahrscheinlich nicht einmal fünf Prozent der

Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. Wie man da

Tarifstrukturen aufbauen will, die zumindest einigermaßen

repräsentativ sind, erschließt sich mir als Anhänger der Sozialen

Marktwirtschaft und in ihr verankerten Tarifautonomie nicht. Wenn 95

Prozent der in der privaten Altenpflege Beschäftigten nicht in

Gewerkschaften organisiert sind, dann ist das doch auch ein

deutliches Zeichen. Vielleicht hätte das der Bundesarbeitsminister in

seinem Gespräch mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund auch einmal

deutlich machen müssen.“

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Dr. Sven Halldorn, Tel.: 030 / 20075593-20

www.bpa-arbeitgeberverband.de

Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell