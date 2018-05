ZDF-Deutschland-Studie: Gleichberechtigung im Osten top (FOTO)

In welchen Städten ist die Einkommensschere zwischen Frauen undMännern besonders groß? Und wo sind Frauen in Kommunalparlamentengleichberechtigt vertreten? Unter den deutschen Großstädten liegtPotsdam bei den untersuchten Kriterien zum Thema Gleichberechtigungvorne. Zu diesem Ergebnis kommt die „Deutschland-Studie“ im Auftragder ZDF-Sendung „ZDFzeit“. Auf den weiteren Rängen folgen Leipzig,Dresden, Rostock und Erfurt. Die bestplatzierte westdeutscheGroßstadt ist Fürth in Bayern.

Zur Beurteilung der Gleichberechtigung wurden in der

„Deutschland-Studie“ drei Statistiken herangezogen: die

Beschäftigungsquote von Frauen, das Medianeinkommen beider

Geschlechter sowie der Frauenanteil in Kommunalparlamenten. Die Daten

stammen von der Bundesagentur für Arbeit (Beschäftigungsstatistik),

dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, den amtlichen

Wahlstatistiken der Länder sowie dem Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend (Atlas zur Gleichstellung).

Am schlechtesten schneidet Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz ab.

Dort ist die Differenz zwischen den monatlichen Medianeinkommen

besonders hoch. Männer verdienen in der Stadt am Rhein

durchschnittlich 1466 Euro mehr. Der Frauenanteil im Stadtrat beträgt

nur 23 Prozent. In Potsdam sehen die Zahlen ganz anders aus: Dort

verdienen Frauen im Schnitt 148 Euro mehr als Männer, im

Kommunalparlament liegt der Anteil von Frauen bei fast 40 Prozent.

Auf den hinteren Rängen zur Gleichberechtigung landen neben

Ludwigshafen auch Bremerhaven, Heidelberg, Leverkusen und Krefeld.

Die Ergebnisse sind Teil einer großen Studie zu den

Lebensumständen in Deutschland, die das Wirtschaftsforschungsinstitut

Prognos im Auftrag von „ZDFzeit“ erstellt hat. In der

„Deutschland-Studie“ werden alle 401 Regionen Deutschlands in 53

verschiedenen Kriterien bewertet. Die Ergebnisse der

„Deutschland-Studie“ veröffentlicht das ZDF am 17. Mai 2018 unter

http://deutschland-studie.zdf.de und sendet die

„ZDFzeit“-Dokumentation „Wo lebt es sich am besten?“ am Dienstag, 22.

Mai 2018, 20.15 Uhr.

Bereits am Donnerstag, 10. Mai 2018, 22.00 Uhr, zeigt das ZDF die

Dokumentation „Was Frauen wollen und Männer denken – Streitfall

Emanzipation“. Darin geht es auch um das Thema, dass Frauen in

Deutschland durchschnittlich 21 Prozent weniger Gehalt als Männer

bekommen und im Alter nicht einmal halb so viel Rente erhalten.

