Brüderle: “Höhere Pflegelöhne sind auch ohne Grundrechtseingriffe möglich” / Endlich Klarheit über Refinanzierung schaffen

Zur Erhöhung zahlreicher bundesländerspezifischer Entgelttabellen

zu den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des bpa Arbeitgeberverbands zum 1.1.2020

erklärt der Präsident, Rainer Brüderle:

“Ein wichtiges Instrument in der Diskussion über eine höhere Bezahlung von

Pflegekräften sind unsere Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR). Sie belassen

not-wendige unternehmerische Gestaltungsspielräume und zeigen, dass private

Arbeitgeber gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen bieten. Wir haben längst in

allen Bundesländern Lohntabellen verabschiedet und in den meisten sogar schon

die Tabellen weiterentwickelt. Die AVR erfreut sich einer immer größeren

Beliebtheit und einer zunehmenden politischen Anerkennung.

Unsere AVR schaffen Transparenz über die (Mindest-)Bezahlung der Pflegekräfte

bei den bpa-Mitgliedern. Damit tragen wir auch zu einer Versachlichung der

Diskussion bei, welche Träger in der Pflege was bezahlen. Dort, wo die

Kostenträger unsere AVR als Grundlage für die Refinanzierung anerkennen

beziehungsweise auf Basis der AVR Rahmenvereinbarungen schließen, ist die

Umsetzung in den Betrieben am weitesten vorangeschritten.

Für die Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,

Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden ab dem 1.1.2020 neue Entgelttabellen

beschlossen. Die Gehälter für die examinierten Fachkräfte steigen im Schnitt um

deutlich über vier Prozent.

Wir brauchen Anfang 2020 endlich Klarheit von der Bundespolitik, wer die Kosten

für die Löhne, die auf jeden Fall weiter steigen werden, bezahlt. Das ist eine

der dringendsten Antworten, die im neuen Jahr geliefert werden muss. Denn die

Pflegekommission wird bald neue Mindestlöhne festlegen, die das Lohnniveau in

der Pflege weiter anheben werden. So sind höhere Pflegelöhne auch ohne

Grundrechtseingriffe möglich, wie sie ein von einer Mini-Minderheit

ausgehandelter und für allgemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag darstellt.

Die Politik sollte auf den Weg der Pflegekommission setzen. Das ist der

vernünftigere und rechtlich sicherere Weg.”

