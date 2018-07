Brüderle: „Wo bleibt denn der Aufschrei in Richtung ver.di?“ / bpa Arbeitgeberverband zu falschen Behauptungen der beiden Gewerkschaftslobbyistinnen Zimmermann und Krellmann der Fraktion DIE LINKE

Zu einer heute erneut falsch verbreiteten Meldung,

der bpa Arbeitgeberverband sei gegen Tarifverträge, erklärt bpa

Arbeitgeberverbandspräsident Rainer Brüderle:

„Es ist schon ein starkes Stück, wenn mir zwei gewerkschaftlich

organisierte Mitglieder des Deutschen Bundestages vorwerfen, ich sei

gegen Tarifverträge. Dieser Vorwurf von ver.di-Mitglied Pia

Zimmermann und der IG Metall Funktionärin Jutta Krellmann, die im

Bundestag als Fürsprecherinnen ihrer jeweiligen Gewerkschaft für die

Fraktion DIE LINKE sitzen, ist absurd.

bpa-Präsident Bernd Meurer und ich stellen in dem von den beiden

Gewerkschaftsvertreterinnen zitierten Brief lediglich fest, dass die

ver.di aufgrund fehlender Mitglieder als Verhandlungspartner

ausfällt. Wir können uns zwar dann mit Gewerkschaftsfunktionären

unterhalten, die aber keine Verbindung zu unseren Betrieben haben. In

dem Fall wird die Forderung nach Tarifverträgen zu einer leeren

Worthülse – ohne Bezug zur betrieblichen Wirklichkeit.

Dieselbe Verve, mit der beide Gewerkschaftslobbyistinnen gegen den

bpa Arbeitgeberverband wettern, hätte ich mir von ihnen auch beim

Thema Mitgliedergewinnung in Richtung ver.di gewünscht. Da machen

sich beide Bundestagsabgeordnete einen sehr schlanken Fuß.

Wir werben für unseren Weg der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR).

Diese sind ein Beitrag zu mehr Transparenz in der Debatte über die

Bezahlung von Pflegekräften und kommen dem Wunsch der Politik nach

guten Gehältern für Pflegekräfte nach. Um unsere AVR der

verantwortlichen Politik näher zu bringen, haben bpa

Arbeitgeberverband Präsident Rainer Brüderle und bpa Präsident Bernd

Meurer beiliegenden Brief im Namen der marktstärksten Trägergruppe an

die zuständigen Abgeordneten, Minister und Staatssekretäre

geschrieben.

Wir sehen die Versuche, allgemeinverbindliche Tarifverträge in der

Pflege zu erzwingen, als schwerwiegenden Eingriff in die

Tarifautonomie und wollen deshalb mit unserer AVR einen alternativen

Weg aufzeigen.“

