Buchholz verteidigt Vorhaben zur Abschaffung mehrerer Kleingärten

Die Berliner SPD hat das Vorhaben des

rot-rot-grünen Senats verteidigt, mehrere Kleingartenkolonien

zugunsten von Infrastrukturprojekten aufzulösen. Der Sprecher für

Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der SPD-Fraktion im

Abgeordnetenhaus, Daniel Buchholz, sagte am Dienstag im Inforadio des

Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), bisher befinde man sich nur im

Planungsstadium.

„Es ist noch ein Entwurf, der mit den Bezirken abgestimmt wird.

Aber (…) wir werden für die wachsende Stadt (…) insbesondere für

neue Schulbauten, Kitas, Turnhallen, aber auch für einige

Verkehrsverbindungen einige Kolonien anknabbern müssen. Einige werden

komplett wegfallen“, so Buchholz.

Er betonte, es handle sich nur um einen kleinen Teil aller

Kleingärten in Berlin: „Wir haben in Berlin 73.000 Kleingärten. Das

ist für eine Hauptstadt, eine so große Stadt, eine sensationelle

Zahl. Wir werden davon auch fast alle retten können. In den nächsten

zehn Jahren rechnen wir mit dem Wegfall von rund 430 Parzellen. Und

bis 2030 könnten insbesondere für Verkehrsmaßnahmen noch mal andere

dazukommen, sodass man mit dem Wegfall von vielleicht 850 Parzellen

rechnen muss. Das ist gut ein Prozent.“

Die betroffenen Kleingärtner wolle man in die Überlegungen

einbeziehen, versprach Buchholz. Man werde für sie neue Flächen

finden. Zudem erklärte er, es gehe darum, für Kleingärten neue

Konzepte zu entwickeln, die sich am Urban Gardening orientieren: „Es

gibt Kolonien, da sind die Grundstücke zu groß für die Pächterinnen

und Pächter. Wenn man das neu organisiert, (…) vielleicht auch noch

mit einer Öffnung der Kolonie (…) für die örtliche Kita, für das

örtliche Seniorenhaus, dass man miteinander etwas tut, dann können

wir noch mehr retten.“

