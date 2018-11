Hohe Immobilienpreise in den Städten drängen Menschen aufs Land

Gestiegene Preise von Häusern und Grundstücken in den

mitteldeutschen Großstädten führen zu einem Eigenheim-Bauboom in

ländlichen Regionen. Das ergaben Recherchen des Nachrichtenmagazins

„Exakt“. Demnach werden außerhalb der Großstädte wieder mehr

Eigenheime gebaut. Waren die Zahlen nach dem Bauboom in den 1990er

Jahren drastisch zurückgegangen, steigen sie seit einigen Jahren laut

den Statistischen Landesämtern stetig. So wurden 2017 in

Sachsen-Anhalt außerhalb der Großstädte mit 2.244 mehr als doppelt so

viele Baugenehmigungen für Gebäude mit ein oder zwei Wohnungen

erteilt als noch zehn Jahre zuvor. In Sachsen (3.648) und Thüringen

(1.828) betrug der Zuwachs im selben Zeitraum jeweils knapp 40

Prozent.

Immobilien-Experte Stefan Kofner von der Hochschule Zittau/Görlitz

führt die Entwicklung auf die steigenden Immobilienpreise in den

Großstädten zurück. „Was wir in den ländlichen Kreisen in

Mitteldeutschland beobachten können, im Umfeld der großen Städte, ist

eine gewisse Fluchtbewegung vor hohen innerstädtischen

Immobilienpreisen und hohen Bodenpreisen“, sagte Kofner MDR-„exakt“.

Der Traum vom eigenen Heim werde dann vor allem auf dem Land

verwirklicht. Die Wohneigentumsquote in Ostdeutschland ist dennoch

nach wie vor sehr niedrig. „In Sachsen ist es nur ein Drittel, das im

eigenen Wohneigentum lebt“, sagte Kofner weiter.

Der Eigenheim-Boom auf dem Land hat mit der Verödung der Zentren

von Kleinstädten allerdings auch seine Kehrseite. „Im Freistaat

Sachsen haben wir wirklich ein großes Problem mit Ortskernen, die

vernachlässigt und teilweise in verfallenem Zustand sind“, so der

Immobilien-Experte. Es gebe dort ruinöse und leerstehende Immobilien.

„Das ergibt insgesamt kein schönes Bild und das wirkt sich auch auf

das Lebensgefühl der Menschen aus.“ Die Politik müsse in Zukunft mit

einer Art Lotsenfunktion, etwa durch gezielte Förderungen, auch die

Sanierung von alten Häusern in Innenstadtlagen unterstützen.

