Bundestagsanhörung/ dbb: Pauschalbeihilfe für GKV ist –vergiftetes Angebot–

„Die herkömmliche Beihilfe ist ein bedeutender

Attraktivitätsfaktor des Berufsbeamtentums, der mit Blick auf die

notwendige Nachwuchsgewinnung kommuniziert statt konfisziert werden

sollte“, erklärte der Zweite Vorsitzende des dbb und Fachvorstand

Beamtenpolitik, Friedhelm Schäfer, am 1. April 2019 vor dem

Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Im Rahmen einer Anhörung

zum Thema „Zugang für Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung

(GKV)“ begründete der dbb Vize nochmal nachdrücklich die Ablehnung

des dbb gegenüber Initiativen für eine pauschale Beihilfe innerhalb

der GKV.

Zum einen bestehe die Gefahr, dass die Mobilität der Beamtinnen

und Beamten in Deutschland stark eingeschränkt würde, da die 17

Gebietskörperschaften sich wohl kaum auf ein gemeinsames Vorgehen

einigen könnten. Schäfer: „Wir würden Insellösungen bekommen, die bei

einem Wechsel in ein Bundesland ohne pauschale Beihilfe mit

erheblichen Nachteilen verbunden wären.“ Initiativen für eine

pauschale Beihilfe innerhalb der GKV werden außerdem häufig damit

begründet, dass Beamtinnen und Beamte, die freiwillig GKV-versichert

sind, keine Wahl haben bzw. hatten und infolge der hohen Hürden für

die Private Krankenversicherung (PKV) zwangsläufig dort angesiedelt

sind. „Das stimmt so nicht mehr“, erläuterte Schäfer. „Die PKV hat

durch mehrmalige Öffnungsaktionen allen vorhandenen Beamtinnen und

Beamten eine Versicherungsmitgliedschaft zu deutlich vergünstigten

Konditionen hinsichtlich der Risikozuschläge angeboten. Wir

ignorieren nicht, dass es dennoch problematische Einzelfälle geben

kann, in denen eine nachteilige Situation zu verzeichnen ist. Jedoch

sollten diese Einzelfälle nicht instrumentalisiert werden, um ein

grundsätzlich bewährtes System in Frage zu stellen.“

Neben weiteren verwaltungsökonomischen und rechtlichen Aspekten

verwies Schäfer zudem auf grundsätzliche Auswirkungen einer

Pauschalbeihilfe auf das Gesundheitssystem. Mittelfristig würde der

PKV Substanz entzogen, was zu einer schwächeren Position im

Wettbewerb führen könnte. Die mit dem Wettbewerb verbundenen

Effizienzeffekte gingen verloren. Die Konsequenzen wären steigende

Beiträge und/oder abnehmende Leistungen im Bereich der

Krankenversicherungen insgesamt. Schäfer: „Darüber hinaus finanziert

die PKV das Gesundheitssystem überproportional mit, wovon auch

Mitglieder der GKV erheblich profitieren. Diese Mittel würden

wegfallen, was ebenfalls zu steigenden Beiträgen und/oder abnehmenden

Leistungen führen würde. Defizite innerhalb der GKV werden nicht

dadurch gelöst, indem dort weitere Menschen hineinkommen. Auch sie

hätten die dort bestehenden Leistungsansprüche, und für Reformen

würde mangels Vergleichsmöglichkeiten der Anreiz fehlen.“

Letztendlich, so der dbb Vize, müsse es gelten, beide Systeme in

ihrer Leistungsfähigkeit und in ihrer sozialen Gerechtigkeit zu

erhalten und weiterzuentwickeln. „Es sei denn, es geht den

Initiatoren ohnehin nur um die Durchsetzung der Einheitsversicherung.

Dann ist dieser Zwischenschritt untauglich und unredlich gegenüber

den Beamtinnen und Beamten, denen ein vergiftetes Angebot gemacht

wird.“

