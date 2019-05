Bundestagspräsident Schäuble: „Merkel bleibt Kanzlerin“

Sperrfrist: 18.05.2019 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Nach Überzeugung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bleibt

Kanzlerin Angela Merkel die gesamte Legislaturperiode im Amt.

Merkel sei „außergewöhnlich erfolgreich“ und für die gesamten vier

Jahre gewählt, sagte der CDU-Politiker am Samstag im Inforadio vom

rbb. Eine Übergabe des Amtes innerhalb der Legislaturperiode sei

außerdem nicht einfach und entspreche „auch nicht dem Geist des

Grundgesetzes“: „Frau Merkel ist Bundeskanzlerin und sie ist für

diese Legislaturperiode Bundeskanzlerin. Wenn Sie in Meinungsumfragen

schauen: eine große, eine wachsende Mehrheit der Deutschen sieht es

als völlig richtig an. Die Bundestagswahlperiode geht vier Jahre

(…) und bis dahin ist Frau Merkel Bundeskanzlerin.“

Der CDU-Politiker widersprach damit Spekulationen, Merkel könnte

zugunsten von Parteichefin Kramp-Karrenbauer zurücktreten: „Die

Thronfolge ist in der Monarchie gut geregelt. In der Demokratie

entscheidet die jeweilige Mehrheit und deswegen gibt es keinen

Rücktritt zugunsten…“

Schäuble würdigte in der Sendung „Zwölfzweiundzwanzig“ auch den

70. Jahrestag der deutschen Verfassung. Das Grundgesetz sei eine

„Erfolgsgeschichte“: „Wir leben jetzt mehr als 70 Jahre in Frieden,

in Freiheit, in wachsendem Wohlstand mit Lebensbedingungen, die man

damals nicht mal träumen konnte. Und für all dies hat das Grundgesetz

einen anpassungsfähigen, aber zugleich auch stabilen Rahmen, einen

festen Halt gegeben. Das ist schon ganz toll.“

Unverständnis äußerte Schäuble dagegen über die Diskussion um eine

neue Nationalhymne. Dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow

diese Idee gerade jetzt vorbringe, habe wahltaktische Gründe, so

Schäuble: „Ich glaube, er hat grade Wahlen vor sich, und wenn ihm

sonst nichts einfällt, dann tut es mir ein bisschen um seine

Einfallskraft leid. (…) Wenn er glaubt, die Thüringer hätten keine

dringenderen Probleme als die Nationalhymne, hat er irgendwas in

Thüringen nicht richtig mitgekriegt.“

Das Gespräch mit dem Bundestagspräsidenten sendet Inforadio am

Samstag um 12.22 Uhr in der Sendung „Zwölfzweiundzwanzig“ mit Sabina

Matthay.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell